Hernán Medford no se quedó callado y nuevamente respondió tras la sanción que sufrió por parte de la UNAFUT.

Hace unos días la UNAFUT sorprendió al fútbol costarricense al imponer una sanción económica de medio millón de colones a Hernán Medford, técnico del Sporting FC. La razón de esta medida disciplinaria fue el uso de términos considerados groseros y ofensivos por parte del estratega hacia la institución. Medford había calificado a esta institución como “un desorden”, lo que desencadenó la sanción.

Tras el reciente triunfo de su equipo ante Puntarenas FC, Medford tuvo la oportunidad de referirse nuevamente a la controversia con la UNAFUT. Sin embargo, el técnico prefirió no ahondar en el tema y evitar cualquier declaración que pudiera generar nuevas tensiones. Esta decisión de Medford podría interpretarse como una estrategia para no exacerbar la situación y enfocarse en los aspectos deportivos.

¿Qué le respondió Hernán Medford a la UNAFUT?

“Es un tema que lo quiero dejar ahí, ya pasó, ellos tomaron esa decisión y no me voy a referir más a eso”, aseveró Hernán Medford para no generar más polémica. Luego de la victoria en Puntarenas que lo ubica líder junto a Alajuelense con 13 puntos, el técnico albinegro catalogó el resultado como justo.

Hernán Medford

“El trabajo se está viendo reflejado. Es un proceso en donde ya lleva un camino, tenemos un invicto de 11 partidos en campeonato nacional sumando el torneo anterior, eso habla bien de lo que se viene haciendo“, afirmó Medford.

“Esto está comenzando, llevamos cinco partidos, faltan 17. Tenemos que mantenernos, llegar no es fácil, también cuesta, pero mantenerse cuesta todavía cuesta más“, puntualizó en conferencia de prensa