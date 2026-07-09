En Saprissa se lamentan: Mauricio Villalobos reforzaría a otro grande de Costa Rica tras el descenso de Liberia

El ex jugador de Saprissa tiene todo arreglado. En las próximas horas se desvincularía de Liberia para reforzar a este equipo de cara al Torneo Apertura 2026.

La resolución de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefúbol) de dejar en firme la quita de la licencia a Municipal Liberia generó un inevitable impacto en el club guanacasteco y en la Primera División, que llenará el cupo vacante con un repechaje entre Guadalupe FC y Escorpiones de Belén.

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Además, en el plano deportivo, su descenso administrativo genera una oportunidad de mercado que varios equipos buscan aprovechar a menos de veinte días del arranque del Torneo Apertura 2026. Uno de ellos es Club Sport Cartaginés, que ya hizo gestiones para fichar a una de las figuras de los pamperos.

Mauricio Villalobos se acerca a Cartaginés

Según lo informado por el periodista Kevin Jiménez en redes sociales, Mauricio Villalobos está cerca de convertirse en nuevo futbolista de Cartaginés. Liberia, como hará con el resto de sus jugadores, facilitará la salida del mediocampista ofensivo de 26 años, que también puede desempeñarse como extremo.

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“En las próximas horas finiquitará y luego firmará si todo sale según lo planeado”, detalló Jiménez. El inminente traspaso de Villalobos al cuadro brumoso también genera repercusiones en su ex club, Deportivo Saprissa.

Existen rumores de que en Tibás estaban interesados nuevamente en los servicios del jugador. Y una parte de la afición saprissista pedía y veía con buenos ojos su regreso teniendo en cuenta el buen rendimiento que ofreció durante su último paso por la institución, marcado sobre el final por las nulas oportunidades que le dio en aquel entonces Vladimir Quesada.

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Mauricio Villalobos jugó 15 partidos con Liberia el último semestre, en los que aportó 2 goles y 2 asistencias. También se perdió varios por una fractura de pómulo. (Foto: Liberia)

Si se concreta la operación, Villalobos se reencontrará con Joaquín Alonso Hernández, quien hace semanas se unió a las filas de Cartaginés. Según anticipó Jiménez, también correrá con el mismo destino Joaquín Huertas, zaguero central de 31 años que por ahora sigue vinculado a Liberia.

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