Destino a Inglaterra: Patrick Sequeira recibe la noticia que ilusiona a Costa Rica con su salida de Casa Pia

El nombre del arquero costarricense Patrick Sequeira vuelve a sonar en el mercado de fichajes. Esta vez, tiene pretendientes del fútbol inglés.

Patrick Sequeira podría cambiar de aires después del Mundial 2026. El portero de la Selección de Costa Rica viene de protagonizar una temporada ajetreada con su equipo, Casa Pia AC de Portugal, en la que lograron salvar la categoría a finales de mayo luego de vencer 2-0 a Torreense en el repechaje.

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Sequeira, que cerró la temporada en la Liga Primeira con 9 vallas invictas y 49 goles recibidos en 31 partidos, tuvo la posibilidad de marcharse del club lisboeta hace ya dos ventanas del mercado de piernas europeo. Sin embargo, se terminaron cayendo las negociaciones con Bahía de Brasil.

El equipo propiedad del City Group estaba interesado en sus servicios, pero la oferta económica no satisfizo las expectativas de Casa Pia. Y por eso, el futbolista de 27 años se quedó en la institución dueña de su ficha, que en los últimos días volvió a recibir sondeos por el tico.

Desde Inglaterra sondean a Patrick Sequeira

De acuerdo al medio deportivo portugués O Jogo, Patrick Sequeira despertó interés de clubes de Championship, la segunda categoría del fútbol inglés. No trascendieron nombres, “ya han solicitado información sobre el portero a su agente”, se detalla en un artículo del citado medio.

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No trascendieron los nombres de las escuadras interesadas, pero podría tratarse de un buen movimiento —con un alto nivel de exigencia en una liga más física— para el ex Deportivo Saprissa, que ya pasó por otros clubes del Viejo Continente: Celta de Vigo, CD Lugo, Real Unión Club y UD Ibiza. Todos ellos de España.

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Sequeira tiene contrato con Casa Pia hasta junio de 2027, pero “la directiva del club está abierta a un traspaso y está a la espera de ofertas formales”, añadió el periodista Miguel Gouveia Pereira. Veremos qué sucede con el futuro del tico, teniendo en cuenta que la liga portuguesa arranca dentro de un mes.

¿Estará Patrick Sequeira viviendo sus últimos días en Casa Pia? (Foto: Getty)

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En síntesis