Herediano lanza una fuerte acusación contra Cartaginés y Liberia que calienta la fase final: “El arreglo ese que hicieron”

Óscar Esteban Granados, parte del cuerpo técnico de José Giacone en Herediano, encendió la polémica al recordar lo ocurrido en el torneo pasado, señalando que su equipo se vio perjudicado por el resultado (0-0) entre Liberia y Cartaginés.

Según explicó, aquel empate dejó sin opciones al conjunto florense de meterse en semifinales, en una situación que calificó como incómoda y desfavorable.

Aunque Liberia ya aseguró su lugar en semifinales del Clausura 2026, la situación de Cartaginés todavía no está cerrada. El equipo brumoso aún debe confirmar su clasificación, pero tiene la ventaja de que depende de sí mismo para amarrar ese boleto entre los cuatro mejores.

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Así fue la acusación desde Herediano contra Cartaginés y Liberia

Granados insinuó que hubo un “arreglo” en ese compromiso, apuntando directamente a ambos clubes (Liberia y Cartaginés) por el desenlace que terminó beneficiándolos en la tabla.

Además, remarcó que si alguno de los dos equipos hubiera ganado ese partido, Herediano habría logrado clasificar a la siguiente fase.

“Nosotros vivimos esa situación incómoda del torneo pasado donde Liberia y Cartaginés se hicieran daño para nosotros clasificar, pero bueno, el arreglo que hicieron al final no nos sirvió a nosotros“, compartió Óscar Granados, preparador físico de Herediano, en Columbia Deportiva.

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Pese a esa situación, Granados también destacó que el equipo logró recomponerse para el presente torneo, enfocándose en corregir errores y mejorar su rendimiento. Recordemos que Herediano se mantiene líder del Clausura 2026 con boleto a las semifinales.

“Lo importante es eso, que pudimos arreglar el panorama y hacer las cosas bien para este torneo y se están viendo los frutos“, compartió Óscar Granados, preparador físico de Herediano, en Columbia Deportiva.

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Datos claves

Óscar Esteban Granados insinuó un “arreglo” entre Liberia y Cartaginés en el empate 0-0 del torneo pasado.

en el empate 0-0 del torneo pasado. Ese resultado dejó a Herediano sin opciones de clasificar a semifinales , generando molestia en el club florense.

, generando molestia en el club florense. Mientras Liberia ya está clasificado, Cartaginés aún depende de sí mismo para avanzar en estas últimas jornadas del Clausura 2026.