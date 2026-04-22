Escándalo en Costa Rica: investigan a directivo de un importante club de Primera División por presunto vínculo con dinero narco

El fútbol de Costa Rica vuelve a quedar salpicado por una historia que trasciende la cancha y se mete de lleno en los tribunales. Esta vez, el foco apunta a un dirigente vinculado a AD San Carlos, en medio de una investigación por presuntos nexos con dinero del narcotráfico que ya genera un fuerte impacto en el entorno del campeonato nacional.

El caso, conocido como Shark, pone bajo la lupa a distintos actores y abre un capítulo incómodo para el balompié tico. Todo surge a partir de la situación judicial de Juan Luis Barboza Pilarte, quien se encuentra en prisión preventiva como sospechoso de integrar una estructura dedicada al lavado de dinero.

Según la defensa, el origen de los fondos que movió durante los últimos siete años, cerca de 80 millones de dólares, estaría respaldado por contratos con una empresa piñera de gran escala. Y es ahí donde aparece el vínculo con el fútbol.

¿Quién es el directivo de AD San Carlos involucrado?

Esa compañía es Exportaciones Norteñas, cuyo presidente es Rodrigo García Brenes, conocido en el ambiente como “Chino” García, actual vocal en la directiva del AD San Carlos desde 2023. De acuerdo con la versión presentada ante la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada, Barboza prestaba servicios de subcontratación para proveer mano de obra a fincas piñeras, lo que explicaría el flujo de dinero que hoy está bajo análisis.

Un vocal de AD San Carlos es investigado en la operación Shark.

El argumento de la defensa apunta a demostrar que se trataba de una actividad económica formal, suficiente para sostener el nivel de vida del imputado, incluso en años complejos como los de la pandemia. Sin embargo, el Ministerio Público mantiene la investigación abierta y continúa verificando si esas operaciones justifican realmente los montos manejados o si, por el contrario, hay elementos que conecten el caso con actividades ilícitas.

Publicidad

Publicidad

El expediente tomó mayor relevancia cuando el Organismo de Investigación Judicial intervino varias propiedades y solicitó el congelamiento de bienes vinculados a la empresa en 2024. En ese momento, la medida fue avalada y se bloquearon movimientos financieros, cambios societarios y cualquier tipo de operación relevante. Pero recientemente, tras más de un año, la justicia levantó esas restricciones y liberó activos por más de cinco millones de dólares.

ver también Entre Costa Rica y Panamá: una selección ya contactó a Elijah Nelson, el delantero de 19 años que quiere Schalke 04

Desde la defensa de García Brenes, la postura es clara: no existe evidencia que vincule a la empresa con actividades de lavado ni con estructuras del narcotráfico. Según sus abogados, la magnitud de las operaciones de exportación, con más de un centenar de contenedores semanales, descarta la necesidad de legitimar fondos ilícitos. Además, sostienen que cualquier intento de relacionar a la compañía con el caso fue desestimado por falta de pruebas.

Publicidad

Datos Claves

Rodrigo García Brenes , directivo de AD San Carlos, es vinculado al Caso Shark por presunto lavado.

, directivo de AD San Carlos, es vinculado al por presunto lavado. La justicia liberó activos por 5 millones de dólares tras levantar restricciones a Exportaciones Norteñas .

tras levantar restricciones a . El investigado Juan Luis Barboza movió 80 millones de dólares en los últimos siete años.