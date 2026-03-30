Herediano acelera por Aarón Suárez: la jugada clave de Jafet Soto para impedir su regreso a Alajuelense

El nombre de Aarón Suárez volvió a sacudir el mercado del fútbol costarricense en pleno desarrollo del Clausura 2026. El mediocampista, que atraviesa un momento clave en su carrera tras su salida del Iğdır FK de Turquía por incumplimiento de contrato, se convirtió en uno de los jugadores más codiciados del país. En ese escenario, Herediano decidió dar un paso al frente y acelerar para quedarse con el legionario.

Desde hace semanas se sabía que el interés por Suárez no era exclusivo. Alajuelense y Sporting FC también habían puesto el ojo en el volante, entendiendo que su regreso al país podía representar un salto de calidad inmediato. Sin embargo, hasta ahora, las gestiones se movían en el terreno de los sondeos y acercamientos informales, sin avances concretos que marcaran una diferencia.

Herediano se mueve más rápido que Alajuelense

Esa dinámica cambió en las últimas horas. Según confirmó el periodista Kevin Jiménez, Herediano fue el primero en transformar el interés en una acción directa: presentó una oferta formal por Aarón Suárez. Una movida que, en términos de mercado, suele ser determinante, ya que coloca al club florense en una posición de ventaja frente a sus competidores.

Mientras tanto, en Alajuelense hubo acercamientos, pero sin dar el paso definitivo. La Liga mantiene el interés, aunque por ahora no ha puesto sobre la mesa una propuesta concreta que iguale o supere la ofensiva de Herediano. En ese contexto, el equipo dirigido por Jafet Soto empieza a perfilarse como el principal candidato para quedarse con el futbolista.

Kevin Jiménez confirmó la oferta formal de Herediano por Aarón Suárez. (Foto: X)

Sporting FC también apareció en la ecuación, aunque con menor fuerza. Su interés existe, pero la negociación parece centrarse en la disputa entre los dos gigantes tradicionales del fútbol costarricense. En ese duelo, la rapidez de Herediano puede ser clave para inclinar la balanza a su favor.

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¿Qué es lo que quiere Aarón Suárez?

El propio jugador, por su parte, tiene una prioridad clara: intentar continuar su carrera en el exterior. Sin embargo, la falta de minutos en este semestre y la complejidad de encontrar una nueva oportunidad fuera del país hacen que el regreso a Costa Rica gane terreno como una opción real.

En ese escenario, el Team presiona para cerrar el acuerdo lo antes posible y quedarse con un refuerzo que podría marcar diferencia en el próximo torneo. Con otro futbolista que firmó un pre contrato con Herediano, Jafet Soto demuestra que ya piensa en el Apertura 2026.

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Datos Claves

El club Herediano presentó una oferta formal para contratar al mediocampista Aarón Suárez .

presentó una oferta formal para contratar al mediocampista . El futbolista Aarón Suárez salió del equipo Iğdır FK de Turquía por incumplimiento de contrato.

salió del equipo Iğdır FK de Turquía por incumplimiento de contrato. Los clubes Alajuelense y Sporting FC realizaron sondeos informales por el jugador Aarón Suárez.