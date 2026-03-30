“Firmó un precontrato”: Jafet Soto no espera y asegura el fichaje de una figura para Herediano

Mientras el Clausura 2026 todavía está en disputa, en Herediano ya empiezan a moverse con la mirada puesta en el futuro. Jafet Soto no pierde tiempo y trabaja en la planificación del Apertura 2026, con decisiones que buscan fortalecer al equipo desde ahora. En un mercado donde anticiparse puede marcar la diferencia, el club rojiamarillo empieza a dar señales claras de su estrategia.

La dirigencia entiende que el armado del plantel no puede esperar al final del torneo. Por eso, en silencio y sin hacer demasiado ruido, Herediano avanzó en una negociación clave que apunta a reforzar una zona específica del campo. La intención es clara: asegurar talento antes de que otros clubes entren en la puja y consolidar una base competitiva para lo que viene.

¿Cuál es el futbolista que aseguró Herediano?

Fue el periodista Kevin Jiménez quien destapó la información que rápidamente generó repercusión en el fútbol costarricense: Reggy Rivera firmó un precontrato con Herediano. El lateral derecho de AD San Carlos, una de las figuras del torneo, está muy cerca de concretar su regreso al equipo donde se formó, en una movida que mezcla presente y pasado.

En San Carlos no se resignan y buscan retenerlo, conscientes de la importancia que tiene dentro del equipo. Sin embargo, la situación parece difícil de revertir. Rivera tiene un vínculo emocional con Herediano, ya que realizó allí sus ligas menores, y la posibilidad de volver a vestir la camiseta rojiamarilla pesa fuerte en su decisión.

Kevin Jiménez reveló que Reggy Rivera firmó un precontrato con Herediano. (Foto: X)

El rendimiento del defensor explica el interés. A sus 27 años, ha sido una pieza clave en el esquema sancarleño durante el Clausura 2026, con nueve partidos disputados, un gol y una asistencia, números que reflejan su aporte tanto en defensa como en ataque. Su regularidad y proyección lo convirtieron en uno de los nombres más atractivos del torneo.

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Así, mientras muchos clubes aún no definen su futuro, Herediano ya mueve fichas y asegura una incorporación que puede ser determinante. Jafet Soto vuelve a demostrar que el mercado también se juega fuera de la cancha, adelantándose a todos para cerrar a una de las figuras del campeonato y empezar a darle forma al equipo del próximo semestre.

Datos Claves

El lateral derecho Reggy Rivera firmó un precontrato con el club Herediano para el Apertura 2026.

firmó un precontrato con el club Herediano para el Apertura 2026. El futbolista Reggy Rivera disputó nueve partidos y anotó un gol en el torneo Clausura 2026.

disputó nueve partidos y anotó un gol en el torneo Clausura 2026. El directivo Jafet Soto lidera la planificación de los refuerzos del club rojiamarillo para el próximo semestre.