Mientras Jafet Soto se ilusiona con la 32, Marcel Hernández deja claro su futuro lejos de Herediano: “Ya se lo di todo”

Jafet Soto tiene la ilusión intacta de que su amado Club Sport Herediano alcance la ansiada estrella número 32 en el presente Torneo Clausura 2026, un logro que le permitiría volver a superar a Liga Deportiva Alajuelense en el medallero del fútbol costarricense.

Una enorme parte de esa esperanza descansa, una vez más, sobre los hombros de Marcel Hernández, quien con 7 anotaciones es el máximo goleador de la Liga Promérica y quiere levantar su tercer campeonato nacional desde su llegada a Heredia proveniente de Cartaginés.

ver también Entre Washington Ortega, Mariano Torres y Marcel Hernández: Pablo Izaguirre elige al mejor extranjero y deja sin palabras a Alajuelense

El faro de la esperanza florense

El cubano sigue siendo determinante dentro del campo y, a sus 36 años, mantiene una vigencia que pocos pueden sostener en el fútbol tico. En Herediano lo saben: si hay alguien que es capaz de empujar al equipo hacia la gloria, ese es Marcel.

Marcel Hernández es el máximo goleador del Clausura 2026 (CS Herediano).

En medio de este contexto, y aprovechando el parón del fútbol nacional por la fecha FIFA, Marcel Hernández brindó una extensa entrevista al podcast de la Unafut, donde inevitablemente fue consultado sobre su futuro.

Marcel confirma su futuro después del fútbol

Más allá de su edad, el cubano aún siente que tiene mucho para dar dentro del campo, pero esta vez la pregunta no fue sobre la fecha de su retiro, sino sobre lo que vendrá después. “¿Quiere ser entrenador, gerente deportivo o solo dedicarse a sus negocios?”, le plantearon.

Publicidad

Publicidad

Marcel lo dejó clarísimo: su vida después del fútbol no tendrá relación con la pelota. “No, nada más. Ya una vez que termine el fútbol ya se lo di todo. Listo, ahí queda el fútbol, ya se lo di todo. Se lo seguiré dando todo hasta el día que ya diga ‘ya no hay más fútbol, mae, no hay más fútbol’“, sentenció, tajante.

Publicidad

Mientras tanto, su contrato con el Team de Jafet Soto se extiende hasta junio de 2027, por lo que los aficionados rojiamarillos pueden respirar tranquilos: todavía queda Marcel para rato dentro de la cancha.

Publicidad

ver también Saprissa lo hace oficial: Hernán Medford se asegura a una figura que ya salió tricampeón con el club

El cubano está enfocado en exprimir al máximo sus últimos años como profesional, con el objetivo de seguir haciendo goles y volver a gritar campeón en el Carlos Alvarado antes de cerrar una carrera que, según sus propias palabras, ya le dio todo al fútbol.

Publicidad

En síntesis

Marcel Hernández lidera el Clausura 2026 como goleador y sostiene la ilusión de la 32 en Herediano.

El cubano confirmó que tras retirarse no seguirá ligado al fútbol: “Ya se lo di todo”.

Tiene contrato con el club hasta junio de 2027.

Publicidad