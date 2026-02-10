Ronald González toma la decisión que toda Costa Rica esperaba sobre el nuevo DT de La Sele: “Lo aplaudo”

A más de dos meses de la salida de Miguel Herrera del banquillo de la Selección de Costa Rica, dentro de la Fedefútbol la prioridad máxima pasa por definir al nuevo entrenador que se haga cargo de la reconstrucción del combinado nacional luego del fracaso rumbo al Mundial 2026.

A esta tarea se encuentra abocado el flamante director deportivo de la Federación, Ronald González, quien por estas horas ultima detalles de la nómina de candidatos que presentará ante los integrantes del Comité Ejecutivo.

¿La Sele no jugará en marzo?

Pero el reloj apremia: la fecha FIFA del mes de marzo está cada vez más cerca y el directivo Gustavo Araya ya confirmó que, en caso de no contar con un nuevo DT para ese momento, está definido que no se recurrirá a ningún interinato, sino que directamente La Sele podría quedarse sin jugar.

“Hay un riesgo. Sabemos que hay una importancia en los partidos, pero entendemos el proceso de nombramiento, porque lo que no vamos a hacer es un nombramiento interino. El Comité Ejecutivo puso un plazo y es mediados de marzo. Eso hace que, si esa es la fecha final, no improvisaremos”, declaró el Secretario General de Fedefútbol para La Nación.

Costa Rica podría dejar pasar la próxima fecha FIFA (Fedefútbol).

Esta decisión, además de implicar la pérdida de una valiosa oportunidad de trabajo para el equipo, también lo dejaría expuesto a ceder posiciones en el ranking FIFA.

La última decisión de Ronald González

En este marco de urgencia, el periodista Anthony Porras comentó en Radio Columbia una información que llevó tranquilidad a buena parte de la afición costarricense: Ronald González estaría decidido a intentar que no se pierda la ventana de amistosos internacionales.

“Hay algo que me estuve enterando y creo que está muy bien: Ronald González tiene una posición clara, que es intentar que no se pierda la fecha FIFA del mes de marzo”, anunció.

“Yo lo aplaudo por completo. A mí me cuesta creer que hay miembros del Comité Ejecutivo, y las palabras de Gustavo Araya diciendo que puede ser que no juguemos en marzo… eso no puede pasar. Costa Rica tiene que jugar el otro mes. Estos partidos no solo son de fogueo: fecha FIFA también suma puntos en el ranking”, agregó Porras, reflejando un sentir que hoy comparten muchos aficionados.