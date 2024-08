Furor en Europa por Gerald Taylor: el equipo de figuras que se fijó en el ex Saprissa

El estreno de Gerald Taylor en el fútbol de Escocia no podría haber sido más auspicioso. Al ex Deportivo Saprissa no le pesó jugar su primer partido para el Hearts nada menos que ante el mítico Rangers.

El lateral derecho no solo logró mantener el cero en el arco del Hearts, sino que también fue partícipe en los ataques de su equipo, lo que le valió ser elegido como el mejor jugador del partido.

Un nuevo honor para Taylor

Pero esto no fue todo para Gerald Taylor, ya que este martes recibió un nuevo reconocimiento por parte del sitio oficial de la Scottish Premier League gracias a su excelente labor en el debut.

El XI ideal de la semana en Escocia (SPL).

El lateral de 23 años fue incluido en el equipo de la semana de la primera división de Escocia, junto a estrellas de equipos como el Celtic, Aberdeen y Dundee United.

Escocia a los pies de Taylor

“Hearts parece haber conseguido una incorporación interesante en el costarricense, quien impresionó tanto con su trabajo defensivo como con su duro desempeño en el empate 0-0 de los Jam Tarts con el Rangers”, reza el artículo.

El equipo ideal de la semana está compuesto por Ross Laidlaw, en la portería; Gerald Taylor, Rhys McCabe, Jack Murray y Richard Taylor en la defensa; Ben Dempsey, Silvert Heltne Nilsen y Reo Hatate en la mitad del campo; y Malik Zaid, Ross Maclver y Kristijan Trapanovski en el tridente ofensivo.