Joao Maleck es una de las principales figuras de la Liga Promérica de Costa Rica, especialmente en este Apertura 2025. El delantero mexicano del Guadalupe FC es el máximo goleador del campeonato nacional y ya está en la órbita de los máximos exponentes del fútbol tico.

El director deportivo del cuadro guadalupeño, Robert Garbanzo, confirmó que clubes grandes de Costa Rica intentaron preguntar por su ficha. Sin embargo, descartó que en el mercado de fichajes venidero reforzará a un rival directo.

Joao Maleck en Guadalupe.

La intención que tiene Maleck es la de continuar su carrera en Europa. En diálogo con Tigo Sports, Garbanzo lo aseguró: “Tiene contrato, pero lo que él quiere es salir a Europa“.

ver también Mientras en Saprissa se ilusionan con la vuelta de Jeaustin Campos, otro equipo de Costa Rica le abre las puertas

Además, recalcó que está cerrado para este mercado para salir al fútbol nacional y que está al tanto de esta situación. Una de las posibilidades que tiene para marcharse pronto es que llegue una oferta importante de un club europeo o sudamericano.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

La tragedia que provocó Joao Maleck y que podría jugarle en contra para volver a Europa

A pesar de estas ganas de insertarse en Europa nuevamente, a Joao Maleck le juega en contra su historia fuera de las canchas. El delantero fue condenado, tiempo atrás, por haber impactado su vehículo contra una pareja de recién casados que terminó falleciendo en el acto.

Maleck conducía a una alta velocidad y en estado de ebriedad, factores que influyeron en el accidente. Por eso, fue condenado por homicidio culposo con una pena menor a cuatro años. Esto le permitió que obtenga la libertad bajo fianza y así continuar su carrera como jugador profesional.