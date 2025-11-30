Este domingo, el Deportivo Saprissa se quedó con el partido frente a Liberia por 3-1. La S se aseguró el segundo lugar con estos tres puntos, aunque no podrá llegar a la primera posición debido al triunfo de Alajuelense frente a Cartaginés por 2-0.

En conferencia de prensa, a pesar de haber ganado, Vladimir Quesada utilizó cinco palabras para evidenciar que sus jugadores no consiguieron el objetivo principal que tenían antes de arrancar el campeonato.

“No era nuestra primera meta“, reveló el técnico morado sobre cómo finalizará la tabla de posiciones antes de disputar las semifinales. Y agregó: “Nuestra primera meta era clasificar de primero. No se pudo hacer. Por lo menos aseguramos terminar cerrando en casa en la primera muerte súbita“.

Saprissa tendrá que festejar en el Morera Soto para ser campeón

Saprissa quería ocupar la primera posición, ya que lo podría haber asegurado el hecho de jugar la Gran Final. Será Alajuelense quien estará allí. Esto significa que si el Monstruo quiere ser campeón, deberá vencer a los Manudos en su casa.

De todas maneras, dejó en claro que todavía no está preocupado por lo que viene: “Antes de eso, para nosotros lo más importantes es enfrentar a Sporting y eso es lo que tenemos en mente en este momento. Las semifinales ya vendrán“.

Para este encuentro ante Sporting, Vladimir Quesada prepara una rotación de jugadores. Aquellos que están al límite de las amarillas no jugarán y tampoco lo hará Mariano Torres, que sumó su quinta tarjeta este domingo.

