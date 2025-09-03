Liga Deportiva Alajuelense se prepara para su próximo desafío en el Apertura 2025, y el rival no será sencillo. Pérez Zeledón atraviesa un arranque prometedor bajo la dirección de Luis Alberto “Chuleta” Orozco.

La llegada de este tecnico al banquillo generaleño contó con un aval de peso: el del capitán de la Selección de Costa Rica, Francisco Calvo. El capitán de la Selección de Costa Rica fue vital para su arribo.

¿Cómo ayudó Francisco Calvo para que Orozco firme con Pérez Zeledón?

El defensor, que coincidió con Orozco en el FC Juárez de la Liga MX cuando este era asistente técnico, jugó un rol clave en la decisión de los generaleños. Así lo reveló Robert Arias, gerente deportivo de Pérez Zeledón, quien admitió haber recurrido a la opinión de Calvo en el proceso de contratación.

“Con Chule tuvimos 4 reuniones antes del proceso final de escogencia del entrenador. Me encantó su forma de trabajar, a la junta directiva también y lo primero fue decirle que lo vamos a apoyarlo al 100 por ciento. Además, conversé con Francisco Calvo, con quien tengo una buena relación, y me dio unas referencias enormes del profe. Siento que tomamos una muy buena decisión”, explicó Arias.

Francisco Calvo conoce a Orozco de Juárez. (Foto: Facebook)

Un Pérez Zeledón revitalizado

Los números respaldan la apuesta. En seis jornadas, Orozco ha logrado colocar a Pérez Zeledón en los primeros lugares de la tabla con 10 puntos, producto de tres victorias, un empate y dos derrotas. Un arranque que ha sorprendido y que ahora pone en alerta a un Alajuelense que llega con el impulso de la gestión de Machillo Ramírez.

La ayuda a Saprissa

Saprissa necesita seguir teniendo abajo a Alajuelense en la tabla, no solamente pensando en el Apertura 2025, sino también para evitar seguir sumando malas noticias. Eso sí, Pérez Zeledón tiene la misma cantidad de puntos que los morados. Debe ser un empate para que la ayuda sea máxima.