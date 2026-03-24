Fedefútbol lo echó tras el fracaso de La Sele, pero ahora irá al Mundial 2026 con un nuevo desafío: “Bienvenido a tu casa”

El estrepitoso fracaso de la Selección de Costa Rica en las Eliminatorias de la Concacaf rumbo a la Copa del Mundo 2026 dejó un saldo de dos víctimas dentro del seno de la Fedefútbol.

El primer nombre en caer fue el más obvio e ineludible: Miguel Herrera, quien ocupaba el cargo de director técnico y quedó en el centro de las enardecidas críticas de la prensa y de los aficionados.

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Un tiempo después, ya con las aguas algo más calmadas, otro mexicano siguió el mismo camino. Se trata de Ignacio Hierro, ex director de selecciones de la Fedefútbol, quien fue cesado de su cargo en diciembre de 2025 como parte de la reestructuración tras el descalabro.

Ignacio Hierro fue destituido a finales de 2025 (FCRF).

Ignacio Hierro pone rumbo a Norteamérica 2026

Lejos de quedar golpeado por su salida, Hierro no tardó en reacomodarse en el mundo del fútbol. Y ahora, Costa Rica no estará en el Mundial, pero él sí: Fox Sports anunció su incorporación para la cobertura de la cita máxima.

“Muy contento de estar aquí con ustedes y de poder compartir con la mejor mesa de fútbol y con toda la intención y los deseos de aportar, desde mi experiencia como jugador, como directivo, al debate y a lo que podamos hablar en estos próximos programas”, expresó el ex futbolista en su primera aparición al aire.

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Nacho Hierro llega a Fox Sports (Fox Sports).

Con pasado como jugador en clubes como América, Chivas y Monterrey, y una extensa trayectoria como directivo en instituciones como Pachuca, Atlas y la Selección Mexicana —con la que consiguió la medalla de bronce en Tokio 2020—, Hierro suma ahora una nueva etapa en su carrera, esta vez desde los medios.

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Así, mientras Costa Rica mira el Mundial 2026 desde afuera, uno de los principales apuntados por el fracaso del seleccionado nacional en el proceso clasificatorio lo vivirá desde el lugar de los hechos.

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En síntesis

El fracaso de Costa Rica en las Eliminatorias 2026 provocó la salida de Miguel Herrera y luego de Ignacio Hierro de la Fedefútbol.

Hierro fue cesado en diciembre de 2025 como director de selecciones tras la reestructuración.

Ahora formará parte de Fox Sports para la cobertura del Mundial 2026 y ya se mostró “muy contento” con su nuevo rol.