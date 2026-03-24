Liberia beneficiado: Saprissa recibe el anuncio oficial de la Unafut que toma por sorpresa a Hernán Medford

En el Deportivo Saprissa está muy claro que el gran objetivo de esta segunda mitad de temporada es levantar el trofeo del Torneo Clausura 2026, donde hoy marcha como escolta del Club Sport Herediano en la recta final de la fase regular.

Sin embargo, los dirigidos por Hernán Medford se aseguran de no poner todos sus huevos en una misma canasta: el Torneo de Copa aparece como una oportunidad concreta para cortar una sequía de títulos que ya supera el año pesando sobre Tibás.

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En ese contexto, el próximo miércoles 25 de marzo el Monstruo visitará al Municipal Liberia de José Saturnino Cardozo en el estadio Edgardo Baltodano, en el duelo correspondiente a la semifinal de ida, programado para las 8:00 p.m. (hora de Costa Rica).

Un anuncio que juega a favor de Liberia

A pocas horas de que comience esta serie que definirá a uno de los finalistas, la Unafut confirmó una noticia que impacta directamente en la planificación de todos los equipos: ya se definieron los detalles de la gran final del certamen.

“El camino está trazado… y la final ya tiene fecha. Tras una ruta llena de emociones, ya conocemos cuándo se definirá al campeón del Torneo de Copa 2025-2026”, publicó Unafut en sus canales oficiales al anunciar la programación del partido decisivo.

La final ya tiene fecha, hora y sede (Unafut).

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La final se disputará el 15 de abril a las 7:00 p.m. en el estadio Edgardo Baltodano, casa de Liberia. Esto significa que, si los Coyotes logran eliminar a Saprissa, tendrán la ventaja de disputar el título como locales ante su afición en un partido único.

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Por otro lado, la semifinal de vuelta tendrá lugar en el Ricardo Saprissa el próximo domingo 29 de marzo, en horario aún por confirmar, mientras que del otro lado del cuadro, Puntarenas FC y Sporting se enfrentarán este martes a las 8:00 p.m. por su boleto a la definición del torneo.

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En síntesis

Decisión oficial: Unafut definió fecha y sede de la final del Torneo de Copa.

Unafut definió fecha y sede de la final del Torneo de Copa. Ventaja para Liberia: la final se jugará en el Edgardo Baltodano, su casa.

la final se jugará en el Edgardo Baltodano, su casa. Impacto en Saprissa: Medford deberá superar la serie sabiendo que el rival podría ser local en la final.