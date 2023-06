El futbol de Costa Rica recibió hoy la noticia que Francisco Rodríguez tomó la decisión de recuperarse del deporte, esto luego que tras sufrir una lesión y tener el proceso de recuperación no lograra superarla del todo, por lo que anunció que no continuará jugando de manera profesional.

El futbolista de apenas 30 años inicio su carrera en la Primera División con la camiseta de la Liga Deportiva Alajuelense, además defendió los colores de Carmelita UCR, Santos, Herediano, Saprissa y Sporting FC que fue su último club.

“Durante los últimos dos años, he estado lidiando con una lesión persistente en el tendón de Aquiles, la cual ha limitado considerablemente mi potencial y desempeño en el campo de juego”, redactó en una emotiva carta el Divino, como se le conoce en su país.

“Sin embargo, en mis condiciones actuales, he llegado a un punto en el que mi lesión ha impactado negativamente tanto mi calidad de vida como mi salud mental. La frustración de no poder jugar al 100% de mis capacidades, sumada al intenso dolor que en ocasiones ni siquiera me permitía caminar en mi vida diaria, se ha vuelto abrumadora”, agregó.

“Hoy tengo que aceptar la realidad de mi situación y reconocer que no estoy en condiciones óptimas para seguir compitiendo en este momento. Necesito tiempo para recuperarme adecuadamente y explorar todas las opciones de tratamiento y rehabilitación disponibles. Mi objetivo es regresar y volver a competir al 100% de mis capacidades si Dios así me lo permite. Espero que este no sea mi retiro definitivo, sino una pausa necesaria para enfrentar esta situación de frente y con determinación”, finalizó.