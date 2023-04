En los últimos días, Jeaustin Campos ha estado en el ojo del huracán por su escandalosa salida del Deportivo Saprissa —con denuncia por racismo mediante—. Y ahora volvió a ser señalado por uno de sus ex dirigidos, pero por un motivo totalmente diferente: independientemente de que no había sinergia entre ambos, sí ocurrió un hecho que molestó particularmente al jugador.

Francisco Rodríguez, delantero del Sporting FC, detalló en el programa Únicamente Fútbol cuáles fueron los problemas que tuvo con Campos en el cuadro Morado y, principalmente, en el Club Sport Herediano: "Yo tenía un contrato en Heredia de tres años, pasa esta situación con Jeaustin que no nos sentimos cómodos uno con el otro, por así decirlo, entonces hablo con Jafet (Soto) y le digo: 'Yo me voy a préstamo mejor, porque no juego'".

"La historia de Heredia marca que los entrenadores no duran mucho, entonces me voy a préstamo, juego y luego vuelvo a Herediano. Me reúno dos días antes de la final con Saprissa y le digo a Jeaustin que me voy a ir a préstamo. Él me dice: 'No, Fran, el otro torneo va a ser diferente, quédese acá'. Yo dije, 'listo', le hice caso porque prefiero quedarme en Heredia que irme a préstamo. Y si es el entrenador es el que me dice que me quede, todo bien", indicó.

Sin embargo, le historia tomó un giro inesperado luego de que el "Divino" desistiera de marcharse a otro club: "Llamé a mi familia, le dije que me quedaba en Herediano, llamo a San Carlos y les digo que ya el préstamo no va. Somos campeones contra Saprissa y al otro día vamos al camerino para hacernos pruebas médicas y Jafet me llama en la tarde al estadio, llego y me dice: 'Jeaustin no cuenta con usted para el otro torneo'", reveló.

"Eso me extrañó mucho, porque hace tres días que hablé con él y personalmente me dijo que contaba conmigo. Fue muy difícil para mí, me enojé con Jafet, le dije que eso no podía ser y todo ese enredo y molestia me llevan a tomar la decisión de no optar por el préstamo, sino por el finiquito. Fue una decisión más de enojo que nada, porque me dieron el finiquito y ni sabía para dónde iba a jugar", detalló el delantero de 30 años.

¿Un nuevo comienzo en Saprissa?

Ya con el pase en su poder, Rodríguez terminó fichando por el Saprissa tras recibir un llamado del gerente deportivo, Ángel Catalina. Al prinicipo Iñaki Alonso le dio minutos, pero el club contrató a Jeaustin Campos y la historia cambió: "Yo venía siendo titular, me mantiene un partido y después de eso ya no más. No puedo decir que tuve un problema personal con él, pero uno sabe cuando no es del agradado de una persona", externó.

"Al final el que toma las decisiones es él. Él llegó y tenía mucha fuerza y respaldo en ese momento, y yo no soy una persona de hacer problemas, por lo que le dije a Ángel que me iba y listo. Fiirmé el finiquito y todavía no tenía absolutamente nada, confiaba en mi calidad de ir a encontrar otro lugar que quedarme haciendo problemas sólo por recibir un salario", reflexionó Rodríguez, quien volvió al país luego de un fugaz paso por el Águilas Doradas de Colombia.