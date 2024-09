Ex campeón con Herediano podría solucionar uno de los problemas de Jafet Soto

El puesto de Jafet Soto como técnico de Herediano tendría fecha de caducidad. No debido a malos resultados o el descontento del resto de la dirigencia, sino porque lo ocupa de forma interina y el próximo 16 de setiembre cerrará el mercado de fichajes.

La idea es clara: el presidente de Fuerza Herediana y gerente general del club seguirá compaginando sus cargos mientras encuentran un entrenador —de hecho, llevan el tema sin prisa—. Pero un inesperado movimiento despertó los rumores en torno al regreso de un viejo conocido.

Los caminos de José Giacone y Diriangén se separan

Este martes, José Giacone rescindió de mutuo acuerdo su contrato con el Diriangén. Aún no se hizo oficial, pero el movimiento lo confirmó el propio timonel, quien se marcha con tres títulos bajo el brazo tras un año de trabajo: fue bicampeón de la Liga Primera y conquistó la Copa Primera.

“Aparentemente, ellos (Giacone y su hermano, Diego) tienen una mejor oferta y la directiva considera como un fracaso la eliminación de la Copa Centroamericana”, le externó a La Prensa una fuente cercana a los directivos del club.

¿Qué dijo José Giacone sobre el supuesto interés de Herediano?

El técnico argentino fue tajante respecto a los rumores que lo vinculan con el Team. “Estoy saliendo de Diriangén, no firmo aún, pero no sigo, entonces tengo que firmar el finiquito primero y no tengo ningún equipo, ni proyecto. Nada más es eso, la salida“, aseguró en diálogo con La Teja.

“Luego de que firme me pueden preguntar lo que quieran. Voy a esperar a arreglar lo que se me debe, lo que me tienen que dar, para luego conversar“, añadió Giacone, quien se marchó en 2020 de Herediano en medio de tensiones con los altos mandos de la institución.

Un final agridulce para una historia que tuvo un capítulo memorable: la conquista del Torneo Apertura 2019. Aquella fue la estrella 28 de las 29 que tienen los florenses, conseguida en los penales frente a Alajuelense, en el año de su centenario y en el Morera Soto.