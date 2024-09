El DT del Herediano no tuvo piedad con el delantero cubano.

No es suficiente: Jafet Soto vuelve a castigar a Marcel Hernández pese al doblete

Desde que asumió como entrenador de Herediano, Jafet Soto tomó decisiones. Cambió de esquema y sacudió a algunos jugadores, a los que les quitó la titularidad asegurada y los puso a pelear por un puesto.

Ese fue el caso de Marcel Hernández, quien parecía ser el 9 del equipo hasta que el todopoderoso florense se sentó en el banquillo y completó la trilogía de cargos ya que ahora es, además de DT, presidente y gerente deportivo, cargos que ya ostentaba.

La historia de Jafet Soto y Marcel Hernández

Hace una semana, ante Sporting, Jafet Soto decidió relegar a Marcel Hernández a la suplencia y luego explicó que se debió a “una decisión técnica”. “Él está trabajando, lo estamos preparando, todavía nos puede ayudar más”, precisión el DT.

Ya este sábado, Jafet escogió utilizarlo y lo incluyó en el 11 inicial. Y el cubano le respondió con un doblete en la victoria florense por 4-3 ante Santos Guápiles de visitante. Sin embargo, estos dos tantos del delantero no le valieron para esquivar un nuevo castigo verbal de su entrenador.

Marcel Hernández anotó dos goles ante Santos Guápiles. (Herediano)

Qué dijo Jafet Soto sobre Marcel Hernández

Tras el encuentro contra Santos, Jafet Soto habló y fue tajante sobre Marcel Hernández y otros jugadores propios. “Conmigo lo principal es correr, el que no corre no juega”, avisó el técnico y no dejó lugar para las dudas en cuanto a sus pretensiones.

“Todos saben la calidad que tiene Marcel, pero a mí no me gusta generalizar. Tras el juego de Copa tendremos 10 días para preparar el siguiente partido”, aseguró Jafet y dejó entrever que al cubano aún le falta un plus físico para cumplir con su ideal.