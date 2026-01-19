Ángel Catalina lo tiene: este sería el nuevo técnico de Costa Rica en caso de que el español sea elegido por la Fedefútbol

La Federación Costarricense de Fútbol continúa en la búsqueda de un nuevo director de selecciones nacionales, luego de la salida de Ignacio Hierro, cuyo proceso terminó marcado por el fracaso deportivo y la no clasificación al Mundial 2026. Con la necesidad de iniciar una nueva etapa y apuntar al proyecto rumbo al Mundial 2030, la decisión que se tome será clave para el futuro de la Selección de Costa Rica.

En ese escenario, dos nombres se mantienen como los más fuertes dentro de la mesa de análisis. Por un lado, Ronald González, exentrenador de la Tricolor, con conocimiento del medio y experiencia previa en el cargo. Por el otro, Ángel Catalina, exdirector deportivo de Saprissa y Pachuca, quien hoy aparece como el principal favorito para asumir el puesto.

De acuerdo con información del periodista Josué Quesada, Catalina no llegaría solo. El dirigente español tendría definido al entrenador con el que desea trabajar si finalmente es elegido por la Fedefútbol, y ese nombre no pasa desapercibido en Costa Rica.

¿Quién es el entrenador que llevaría Ángel Catalina a Costa Rica?

Según la versión, Jeaustin Campos sería el técnico que Catalina propondría para comandar a la Selección Nacional en esta nueva etapa. La relación entre ambos es estrecha y de larga data, lo que refuerza la posibilidad de que formen un tándem en el proyecto deportivo.

La opción de Campos también cuenta con un elemento político importante dentro de la Federación. El entrenador mantiene una excelente relación con Osael Maroto, presidente de la Fedefútbol, un factor que podría facilitar el camino en caso de que Catalina sea el elegido para dirigir las selecciones nacionales.

Así, mientras la Federación define quién ocupará el puesto clave de director deportivo, el panorama comienza a aclararse. Si Ángel Catalina termina imponiéndose en la elección, Jeaustin Campos aparece como el nombre que ya tiene sobre la mesa para liderar el banquillo de Costa Rica rumbo al Mundial 2030.