Costa Rica

“Están molestos”: sale a la luz la interna de los futbolistas de Herediano con Jafet Soto que pone en peligro el tricampeonato

El flojo semestre que atraviesa Herediano también respondería a factores extrafutbolísticos.

Por Maximiliano Mansilla

"Están molestos": sale a la luz la interna de los futbolistas de Herediano con Jafet Soto

En Club Sport Herediano las cosas están lejos de salir como se preveía luego de la conquista del bicampeonato nacional. Ni siquiera la fórmula que le funcionó a los directivos en el pasado reciente, poner a Jafet Soto en la dirección técnica, les dio las soluciones que tanto necesitan en el plano deportivo.

La ilusión de los florenses comenzó a apagarse con la eliminación en fase de grupos de la Copa Centroamericana, que aceleró la salida de Hernán Medford —quien había llegado para reemplazar a Pablo Salazar—. Y ahora, la estocada final podría llegar en el Torneo Apertura 2025 a falta de cinco jornadas para el cierre de la segunda vuelta.

Al estar séptimos en la tabla, con 13 puntos, están obligados a derrotar este sábado a Cartaginés, que suma 20 unidades y se ubica en la cuarta posición, para seguir con chances de clasificar a la fase final. De lo contrario, quedarán eliminados.

¿Cuál es la interna de los futbolistas de Herediano con Jafet Soto?

Este asfixiante momento que vive Herediano no solo se debe a motivos futbolísticos. Según le reveló una fuente interna del club al medio La Teja, los jugadores del Team “están molestos” por el dinero que Fuerza Herediana les debe de los premios por el bicampeonato.

La agrupación presidida por Jafet Soto, sin embargo, ya habría llegado a un acuerdo para empezar a saldar la deuda que arrastra con la plantilla hace meses. “Los salarios están al día, sí hubo un tema económico por unos premios, eso fue hace rato”, mencionó el periodista Enrico Villegas en el programa Paralelo 10.

El monto en cuestión no fue revelado. Pero ahora, a todas las partes le toca dejar de lado las diferencias y unirse en pos de alcanzar el gran objetivo: meterse entre los cuatro mejores del campeonato nacional. Algo que ya han conseguido recientemente, incluso en la última fecha.

El calendario de Herediano en la recta final del Apertura 2025

  • Herediano vs. Cartaginés — sábado 25 de octubre (8 p.m.)
  • Sporting FC vs. Herediano — viernes 31 de octubre (8 p.m.)
  • Saprissa vs. Herediano — martes 4 de noviembre (8 p.m.)
  • Herediano vs. San Carlos — jueves 20 de noviembre (8 p.m.)
  • Pérez Zeledón vs. Herediano — domingo 23 de noviembre (3 p.m.)

