Escorpiones da la sorpresa: fichó a un juvenil que destacó en La Sele y Alajuelense quiso repatriar desde Europa

El flamante refuerzo de Escorpiones de Belén llamó la atención de Saprissa y Alajuelense, que incluso intentó ficharlo en 2024.

Este fin de semana, en Costa Rica se dio el banderazo de largada de un atípico Torneo Apertura 2026: arrancó con nueve equipos y estuvo precedido por un repechaje que se canceló sobre la hora por la deuda millonaria de Guadalupe FC con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

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El que iba a ser su rival, Escorpiones de Belén, ascendió de forma directa tomando el lugar de Municipal Liberia, cuya licencia fue revocada por la Fedefútbol. Frente a esta situación, el equipo belemita salió al mercado a buscar refuerzos y ya sumó varios nombres a sus filas. Aunque el último es, quizá, uno de los que más expectativas despierta.

Escorpiones ficha a una promesa que Alajuelense tenía en carpeta

A través de sus redes sociales, Belén confirmó la llegada de Ricardo Peña “por los próximos dos torneos”. El volante central de 22 años se desvinculó de Liberia, donde tuvo escaso rodaje bajo las órdenes de José Saturnino Cardozo el año pasado, y ahora tomó la oportunidad que se le presentó en la máxima categoría para recuperar su mejor versión.

Ricardo Peña también jugó la Copa Oro 2023. (Foto: Escorpiones de Belén)

Peña viene de jugar apenas 15 partidos en el club pampero, en los que no aportó goles ni asistencias. Su presente no se corresponde con las condiciones que mostró en su irrupción en el Premundial Sub-20 de 2022, erigiéndose junto a Santiago van der Putten como una de las figuras de aquella Selección de Costa Rica.

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Los dos juveniles terminaron siendo contratados por Real Betis de España para su cantera. En el caso del limonense, a préstamo por dos temporadas desde Fútbol Consultants Desamparados. Allí tuvo regularidad, pero no llegó al primer equipo. Luego, destacó con la Tricolor Sub-23 en el Torneo Maurice Revello y volvió a cambiar de aires, marchándose a Spartak Trnava de Eslovaquia.

Cuando terminó su cesión en el fútbol eslovaco, Liga Deportiva Alajuelense se interesó seriamente en fichar a Peña. Ya lo había hecho mucho tiempo antes, cuando el jugador tenía 15 años y llenó el ojo de los visores del club —también de los de Deportivo Saprissa—, pero decidió seguir en su natal Limón.

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La carrera del mediocampista siguió en Colorado Rapids II de la MLS Next Pro, donde disputó 24 partidos, aportó un gol y se sumó al plantel profesional para jugar dos encuentros en la U.S. Open Cup. Y luego recaló en Liberia, desde donde lo pescó Escorpiones de Belén.

El elenco belemita todavía no debutó formalmente en el Apertura 2026. Pero la revocatoria parcial de la licencia del que iba a ser su rival, San Carlos, le impidió jugar y le otorgó sin jugar sus primeros tres puntos en la Primera División.

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