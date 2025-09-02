Es tendencia:
Fue golpeado por los nazis, su estadio llevó el nombre de una estrella de Hollywood y se fundó en un parque: así es el Sturm Graz, el nuevo club de Jeyland Mitchell

Jeyland Mitchell se convirtió en nuevo refuerzo del Sturm Graz, el gigante austríaco que carga con una historia muy particular.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

El Sturm Graz, un gigante austríaco.
El Sturm Graz, un gigante austríaco.

Este martes se confirmó la incorporación de Jeyland Mitchell al SK Sturm Graz. El defensa costarricense de 20 años arriba al bicampeón de Austria en un préstamo con opción de compra desde el Feyenoord Rotterdam, en busca de los minutos de juego que no pudo conseguir bajo la dirección técnica de Robin Van Persie.

El joven legionario se convierte así en flamante refuerzo de un club que carga consigo más de un siglo de historia cargada de episodios que parecen sacados de una película.

Los humildes orígenes del Sturm Graz

El origen del Sturm Graz se remonta a 1909, cuando un grupo de jóvenes se reunía en el parque Augarten, en el corazón de la ciudad de Graz. Allí jugaban con un balón de cuero y pronto decidieron darle forma oficial a su pasión fundando un club.

El parque Augarten a principios del Siglo XX (Sturm Graz).

El parque Augarten a principios del Siglo XX (Sturm Graz).

Eligieron el nombre “Sturm” inspirados en el Sturm Prag, un equipo checo que había visitado la ciudad poco antes. A partir de esa semilla improvisada en un parque, el conjunto blanquinegro fue creciendo hasta convertirse en el orgullo de Estiria, uno de los nueve estados que integran la República de Austria.

Los años oscuros bajo el Tercer Reich

La historia del club, sin embargo, no se entiende sin pasar por uno de sus capítulos más oscuros. Con el Anschluss (‘Anexación’) de 1938, cuando Austria pasó a formar parte de la Alemania nazi, Sturm Graz fue obligado a integrarse en el sistema futbolístico del Reich.

Sturm Graz jugó en el campeonato alemán (Sturm Gtaz).

Sturm Graz jugó en el campeonato alemán (Sturm Gtaz).

Esto significó dejar atrás las competiciones locales y disputar la Gauliga Ostmark, que era una de las ligas regionales de Alemania. El club vivió un paso complicado durante la Segunda Guerra Mundial, llegando a perder la categoría en la temporada 1940–41.

Estadio con sello de Hollywood y polémica

Década más tarde, el Sturm Graz volvería a estar en boca de todos por un hecho mucho más colorido. En 1997, el estadio del equipo fue rebautizado como Arnold Schwarzenegger Stadion, en homenaje al actor nacido en Thal, una pequeña localidad cercana a Graz. Durante algunos años, los partidos de liga y copas europeas se jugaron bajo el nombre del “Terminator”.

Esto fue hasta el 2005, cuando la estrella de Hollywood, en su rol de gobernador de California, firmó la ejecución de un preso. En Austria, donde la pena de muerte está abolida desde hace años, la decisión generó fuertes críticas. Finalmente, el propio actor pidió que su nombre fuera retirado, y el recinto adoptó un nuevo patrocinio hasta convertirse en el actual Merkur Arena.

Palmarés y presente deportivo

En lo deportivo, el Sturm Graz es uno de los clubes más exitosos fuera de Viena. De hecho, fue el primer equipo no vienés en acceder a la máxima categoría austríaca en 1949, rompiendo la hegemonía de los clubes de la capital.

El Sturm Graz jugará la Europa League (Getty Images).

El Sturm Graz jugará la Europa League (Getty Images).

A lo largo de su recorrido acumula tres títulos de Bundesliga, además de seis Copas de Austria y tres Supercopas, consolidándose como el referente futbolístico de Estiria y un habitual competidor en torneos continentales de segundo orden, como la Europa League.

