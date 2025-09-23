Es tendencia:
“Decisión tomada”: el Piojo Herrera define la gran sorpresa en la convocatoria de La Sele que puede cambiarlo todo rumbo al Mundial 2026

Piojo Herrera tiene preparado un cambio en la convocatoria de La Sele que puede ser fundamental en el camino hacia el Mundial 2026.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

Sorpresa en la convocatoria para La Sele.
© FCRF.Sorpresa en la convocatoria para La Sele.

La Selección de Costa Rica se juega la vida en octubre, y Miguel “Piojo” Herrera lo sabe mejor que nadie. Con la clasificación al Mundial 2026 tambaleando y un duelo clave en el Estadio Francisco Morazán ante Honduras, líder del grupo C de las eliminatorias Concacaf, el DT mexicano se ocupa de afinar detalles en su lista de convocados.

En medio de tanta presión, el Piojo llegó a la conclusión de que no bastará solo con la frescura de los jóvenes legionarios como Manfred Ugalde, Alonso Martínez o Jossimar Alcocer. Para ganar en una plaza históricamente hostil, La Sele también necesitará contar con una buena cuota de experiencia y liderazgo.

El regreso más esperado

Según reveló el periodista Kevin Jiménez, la gran sorpresa de la convocatoria será el regreso de Celso Borges, el jugador con más partidos en la historia del combinado nacional, quien volverá a vestir la camiseta rojiblanca en lo que será su último baile rumbo a una Copa del Mundo.

Celso Borges estará de vuelta en #LaSele, ya es una decisión tomada. El mediocampista de Alajuelense ya está incluido en la prelista”, anunció el comunicador en sus redes sociales.

Acompañando a Keylor Navas como voz de mando dentro del vestuario, la presencia del capitán de Liga Deportiva Alajuelense aportará jerarquía en un momento en el que Costa Rica necesita ganar sí o sí ante Honduras y luego repetir en casa frente a Nicaragua.

Fedefútbol no piensa en otra cosa

Además de filtrar la decisión del Piojo Herrera, Jiménez también aseguró que la Federación tiene otro plan en mente: organizar un microciclo de preparación y solicitar a la Unafut la suspensión de la jornada 12 del Torneo Apertura 2025.

Piojo Herrera recibe una importante noticia. (Getty Images)

Fedefútbol se pone al servicio del Piojo Herrera (Getty Images).

La idea es liberar a los convocados de sus compromisos locales para que toda la atención del fútbol costarricense esté centrada en el choque con el equipo de Reinaldo Rueda, donde La Sele se jugará buena parte de su futuro mundialis

¿Cómo llega Celso Borges?

Con 37 años a sus espaldas, Celso sigue siendo una pieza determinante en la Liga Deportiva Alajuelense. Esta temporada ya disputó 12 partidos como capitán de los manudos, que marchan en zona de clasificación en el Apertura 2025 y además se preparan para afrontar los cuartos de final de la Copa Centroamericana ante Motagua.

