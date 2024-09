Las fuertes declaraciones de Luis Marín, entrenador de San Carlos, tras el empate 2-2 ante Santos de Guápiles en la neblinosa noche del lunes, han reavivado la discusión sobre el uso del sistema VAR en el duelo del domingo entre Alajuelense y Cartaginés.

El técnico de los Toros del Norte expresó su descontento con la sanción del segundo penal a favor de los guapileños, que anotaron ambos tantos por esta vía, asegurando que el VAR debió intervenir para anular la decisión del árbitro Benjamín Pineda.

Luis Marín no perdona a Alajuelense

“El segundo penal, me parece que no es penal, no entiendo cómo la gente del VAR sentada allí ve que es penal”, comentó Marín en la conferencia de prensa posterior al juego.

El ex futbolista comparó la situación vivida por su equipo con el reciente duelo entre manudos y brumosos, donde el VAR no sancionó un penal en contra de los dirigidos por Alexandre Guimaraes. “Ayer estaba viendo en Alajuela que no le pitan un penal y hoy nos pitan uno”, expresó.

Luis Marin cargó contra el sistema VAR.

Por si esto fuera poco, durante ese mismo partido el VAR protagonizó una polémica aún mayor cuando no revisó una jugada en la que Anderson Canhoto propinó un codazo debido a que el sistema no estaba funcionando en ese momento.

San Carlos también hace una autocrítica

El entrenador de San Carlos cerró la rueda de prensa diciendo que su equipo debe mejorar, pero pidió que el VAR sea equitativo y que el árbitro sea quien tome las decisiones.

“Que vaya al monitor, que vea la jugada, y que decida si es penal o no. Nos sentimos un poquito perjudicados en esa parte“, concluyó el DT del escolta de Alajuelense en este Torneo Apertura 2024.