Ya pasaron más de 11 años del histórico Mundial de Brasil 2014 que realizó la Selección de Costa Rica. La mayoría sigue en actividad, pero los más experimentados de esa época ya están retirados.

Uno de ellos es Randall Brenes, ídolo en Cartaginés, donde se retiró en 2018 tras no ser tenido en cuenta por Paulo Wanchope. A los 34 años, jugó un partido despedida frente al equipo argentino Rosario Central y se despidió ovacionado por todo el público de Cartago.

Randall Brenes en el partido de octavos de final ante Grecia.

El Chiqui, una vez retirado, se dedicó a la docencia como profesor de educación física. Además, creó una academia de fútbol. “Tenemos dos categorías élites que son proyectadas para que en algún momento puedan nutrir las ligas menores de otros equipos, con el fin que lleguen con mejores bases“, había dicho años atrás en ESPN.

Randall Brenes continúa como participante de Mira Quién Baila

Ahora, Chiqui Brenes pasa su presente en un reality show. Es parte de ‘Mira Quién Baila’. Hace pareja de baile con la reconocida bailarina, Yessenia Reyes. La semana pasada, estuvieron cerca de ser eliminados en la sentencia, pero fueron salvados por el voto del público.

Randall Brenes como bailarín.

El ex Cartaginés reconoció, en una entrevista con La Teja, que tuvo más presión que en el Mundial de Brasil 2014. “Se compara con un penal, pero creo que hay hasta más presión aquí, porque usted en el penal decide: ‘Yo voy a tirar el remate allá’. En cambio, en la nominación uno no sabe qué está pasando, si votaron o no. Cuando ponen los números, yo decía: ‘¡Uy, Dios mío!”, comentó.

Además, confesó que no tenía experiencia en el baile anteriormente: “Yo lo he dicho desde el inicio, empecé de cero. Entonces, esforzarme es la única ruta para ir sobreviviendo”. Por ahora, se mantiene entre las mejores ocho parejas de la competencia. Este fin de semana, la pareja que encabeza Thais Alfaro fue la segunda eliminada.