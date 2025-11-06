La Selección de Costa Rica tiene la difícil tarea de clasificar al Mundial 2026 en este mes de noviembre. Primero, visitará a Haití con la necesidad de sumar los tres puntos y luego recibirá a Honduras prácticamente con la misma obligación de ganar, ya que la H ocupa el primer puesto del Grupo C.

Para estos enfrentamientos, el Piojo Herrera trabaja en los últimos detalles de la convocatoria final. Mientras entrena con los jugadores locales que llamó para el microciclo de esta semana, el entrenador mexicano tiene una gran duda con un legionario para buscar la clasificación a la Copa del Mundo.

La figura de Costa Rica que se quedaría afuera por decisión de Miguel Herrera

De acuerdo a la información del periodista Kevin Jiménez, Miguel Herrera podría dejar fuera de la nómina a Jeyland Mitchell. El zaguero central, que se desempeña en el Sturm Graz de Austria, “es duda por decisión técnica“.

Resultaría extraña esta decisión teniendo en cuenta que el ex Alajuelense fue convocado en varias oportunidades. El Piojo Herrera lo llamó en la Copa Oro y también fue parte de la última doble fecha de Eliminatorias ante Honduras (fue titular) y Nicaragua.

Jeyland Mitchell en el Sturm Graz. (Photo by Getty Images)

Varios aficionados costarricenses reaccionaron sorprendidos, ya que Mitchell está sumando minutos con su equipo. Tras ser cedido por el Feyenoord, tuvo participación en seis partidos entre Europa League y la Bundesliga de Austria. Por si fuera poco, el Piojo Herrera convocaría a un futbolista que no tiene rodaje en Europa y que nunca fue parte de su ciclo. Este también fue uno de los motivos que enojó a la afición tica.

En el último juego de Jeyland con La Sele, fue sustituido antes de comenzar el segundo tiempo en lugar de Haxzel Quirós. Luego, ante los Pinoleros, ni siquiera vio minutos. El lateral de Herediano fue convocado para el actual microciclo y podría ser el sucesor de Mitchell, considerando lo que decidió el Piojo en octubre.