El Torneo Clausura 2024 comenzará el fin de semana en Costa Rica y, al parecer, aún hay tiempo para más bombazos en el mercado de fichajes. Al menos por parte de Saprissa, que está analizando el regreso de otro legionario: Marvin Loría.

Así lo reveló Randall Row, asistente técnico de Vladimir Quesada, durante el Media Day que organizó la UNAFUT: “Marvin es un muchacho que tiene ADN saprissista, que ha madurado muchísimo, por algo se fue a jugar al extranjero. Sí está en análisis, pero todavía no hay nada concreto con el tema de él”.

Loria se desempeña en Portland Timbers de la MLS y tiene contrato con la franquicia hasta el 31 diciembre de 2024. Sin embargo, según informó el periodista Yashin Quesada en “Encuentro Deportivo”, Saprissa reactivó las conversaciones con el extremo de 26 años y habría logrado la rescisión de su vínculo.

¿Por qué el interés de Saprissa por Marvin Loría?

Si bien desde que se abrió el período de transferencias se vinculó a Loría con la “S”, el interés del club se profundizó tras la salida de Michaell Chirinos: “La idea es que si se va un ofensivo, que venga un ofensivo. Queremos tener las variantes y la competencia interna para que el equipo sea muy ofensivo”, explicó Row.

“Marvin Loría es un jugador que juega bien, que tiene cosas importantes y se adaptaría muy bien a lo que quiere Vladimir. Pero por respeto no hablo más del tema porque Sergio (Gila) lo está manejando”, sentenció el ex DT de Santos.

¿Cómo le fue a Loría en 2023?

Loría no era un titular fijo en el equipo de Giovanni Savarese: disputó 9 de 17 partidos de arranque en la MLS, además de tener rodaje en la Leagues Cup y la US Open Co. Pero el entrenador venezolano fue destituído en agosto y desde entonces, con Miles Joseph como interino, el tico no volvió a sumar minutos.

