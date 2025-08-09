De la forma menos pensada: Olger Escobar entra en la órbita de la Serie A mientras da sus primeros pasos en la MLS.

La Copa Oro 2025 marcó un antes y un después en la joven carrera de Olger Escobar. Ni bien lo fichó CF Montreal proveniente de la academia de New England Revolution, el técnico italiano Marco Donadel decidió llevarlo de a poco al punto de ni siquiera incluirlo en las convocatorias.

Pero después de su ilusionante irrupción en el torneo de la Concacaf, donde se ganó el premio al mejor jugador joven a punta de buenas actuaciones y goles —marcó dos, uno de ellos a Estados Unidos en la semifinal que perdió la Selección de Guatemala, pero le permitió sellar su mejor actuación desde 1996—, la situación cambió.

El pasado 12 de julio, Escobar debutó en la MLS ingresando en el segundo tiempo del empate 1-1 con Orlando City. Luego, en las derrotas ante Philadelphia United y Chicago Fire, sumó un puñado de minutos. Y en su cuarta aparición, cayó su primer gol: con un zurdazo al ángulo, el chapín sentenció la victoria 3-1 sobre su ex equipo, los Revs.

¿Qué tan cerca está Olger Escobar de la Serie A?

Poco a poco, Olger Escobar se va ganando un lugar en la consideración de Donadel. Sin embargo, es consciente de que tiene que seguir mejorando para hacerse con la titularidad tanto en CF Montreal como en la Selección y por qué no, en un futuro, dar el gran salto al fútbol de Europa.

Condiciones le sobran. Y conexiones también. Además de ser representado por la agencia británica Fifteen Eleven Management, que tiene un historial de negociaciones y vínculos con más de 700 clubes del Viejo Continente, existe un nexo fuerte que conecta al club en el que milita con la Serie A.

La puerta podría abrírsela Giuseppe “Joey” Saputo, el propietario del Montreal, quien en paralelo es el presidente y máximo accionista de un histórico de Italia como Bologna FC: lo compró en 2014, cuando estaba en la Serie B, por alrededor de 7 millones de euros. Y actualmente controla el grueso de las acciones a través de un holding privado luxemburgués llamado BFC 1909 Lux Spv S.A.

“Joey” Saputo (izquierda) en 2014, tras comprar a Bologna FC. (Foto: CF Montreal)

En los últimos años, a raíz del avance de la multipropiedad en el fútbol, se ha vuelto una práctica frecuente la cesión de futbolistas entre clubes pertenecientes a un mismo grupo empresarial. Ahí es donde podría residir una oportunidad para Escobar, quien a sus 18 años está enfocado en ayudar a clasificar a Guatemala al primer Mundial de su historia en 2026.

Empero, la FIFA ya tomó cartas en el asunto con el fin de desalentar el mercado interno entre equipos controlados por el mismo dueño. Y, según adelantó El Mundo, el próximo paso sería prohibir estas operaciones. Por lo que dicha ventana podría cerrarse pronto para el chapín, quien, en realidad, tiene el talento para prescindir de esta vía “artificial”.

