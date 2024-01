Leonardo Menjívar dio un gran salto en su carrera al fichar por Liga Deportiva Alajuelense. Sin embargo, el futbolista salvadoreño desea tener más protagonismo en 2024 y se lo dio a entender a su técnico, Andrés Carevic.

Desde que llegó al conjunto Rojinegro en agosto, el “Machito” ha sumado un puñado de minutos. Aunque ganó dos títulos en el semestre pasado, el Torneo de Copa y la Copa Centroamericana, e inició el año levantando otro de carácter benéfico: los “90 Minutos por la Vida”.

La indirecta de Leo Menjívar a Andrés Carevic

El ex Chalatenango se refirió con humor a la situación que vive en el segundo equipo más laureado de Costa Rica y, hace dos semanas, en diálogo con “El Áfter Podcast” de El Gráfico, dejó una frase que se volvió viral en las últimas horas.

“Gracias a Dios voy a hacer pretemporada, a ver si así me mete”, externó a modo de broma, pero haciendo alusión a Andrés Carevic y a las pocas oportunidades que le ha dado. Por dicha para él, a diferencia del año pasado, esta vez se está preparando con el resto del equipo previa al inicio del semestre.

“Sí, es verdad que llegué a mitad de torneo y eso me afectó. Creo que no llegué muy bien físicamente, pero primero Dios me voy a preparar de la mejor manera porque siempre para un futbolista es importante la pretemporada. Voy a seguir trabajando para llegar a full este torneo y también con Selección, si es que estoy”, añadió, ya charlando con seriedad sobre el tema.

¿Qué dijo Carevic sobre la situación de Menjívar?

La última vez que el DT argentino habló sobre Leo Menjívar fue en noviembre, durante una rueda de prensa: “Leo viene en evolución. Él no hizo pretemporada con nosotros. Después de estar mucho tiempo parado se integró al grupo sobre la marcha, le tocó ir a la Selección, después siguió nuestro proceso y de a poco fue agarrando su ritmo”, explicó.

“No puedo hablar de individualidades. En estos últimos partidos, todos los jugadores que han tenido menos participación han tenido más tiempo en el terreno de juego. Es muy importante para nosotros tener todos los jugadores en óptimas condiciones para esta instancia”, sentenció.

