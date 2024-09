Si bien Real Madrid no fue el primer equipo de Keylor Navas en Europa, sí fue su primer gran amor. El club en el que tocó el cielo con las manos y en el que se convirtió en leyenda. Las famosas tres Champions Leagues consecutivas, entre muchos otros títulos, lo llevaron a edificar una carrera de estrella como pocos otros porteros.

Sin embargo, eso no lo mantuvo al margen de las controversias ya que muchos lo consideran como un portero infravalorado para la historia del club mientras que otros dicen que le dan más valor que el que tuvo.

Al fin de cuentas, en su momento le pusieron a Thibaut Courtois y eso terminó con su salida rumbo al PSG, algo que sucedió en 2019 y que hoy sigue generando polémica, sobre todo después de que el belga haya recordado aquellos días.

¿Qué dijo Thibaut Courtois sobre Keylor Navas?

“Cuando llegué, noté que Keylor sentía que estaba invadiendo su espacio. Él venía de ganar tres veces la Champions League”, recordó ahora Courtois en un documental que saldrá completo este viernes en la plataforma de Prime Video.

“Zidane habló conmigo porque sentía que no nos llevábamos bien y yo le dije que tenía la sensación de que él no me quería. Él me dijo que no, que confiaba en mí y que yo era su portero”, agregó el arquero de Bélgica.

Courtois y Keylor Navas, en sus días como compañeros del Real Madrid. (IMAGO).

Keylor Navas volvió a la órbita del Real Madrid

Estas palabras se conocieron hace algunos días y desde entonces, todos volvieron a hablar de ellos dos: ¿quién es mejor? ¿Fue un buen cambio el del Real Madrid? ¿Qué lugar tiene Keylor Navas en la historia del Real Madrid?

“No os imagináis la cantidad de gente que criticó este fichaje y montó campañas en este debate en 2018. Keylor era muy bueno y todo el respeto, pero Courtois es probablemente el mejor portero de la historia del fútbol. Vaya visión tuvo el club”, aseguró, por ejemplo, una de las cuentas con más seguidores en torno al Real Madrid.

Este tenor de comentarios inundan las redes tras las palabras del belga.

Y así como ésta, miles de opiniones se vienen vertiendo en las redes sobre esta polémica, que si bien parecía saldada, quedó demostrado que no pese a que Navas se haya ido del club hace cinco temporadas y ahora, a sus 37 años, siga sin encontrar dónde continuar su carrera.