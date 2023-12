La etapa de grupos de la UEFA Champions League cerró este miércoles, en el que varios equipos luchaban por seguir en la competición, siendo uno de ellos el Paris Saint Germain donde milita el portero costarricense Keylor Navas y que por varios minutos estuvo cerca de no lograr el objetivo.

El PSG vistió la difícil cancha del Borussia Dortmund, club que ya estaba clasificado y solamente debía sumar puntos para asegurar el primer lugar del Grupo F, mientras los francés tenían por lo menos empatar, pero esperar que el Newcastle no ganara al AC Milán o no perder y que no hubiera ganador en el otro duelo.

¿Cómo fue el partido?

El primer tiempo fue para el olvido para los parisinos, porque el club alemán dio un gran desempeño y estuvo cerca en varias ocasiones de lograr la anotación, aunque al descanso no hubo anotaciones, en el otro compromiso el Newcastle estaba ganando y por ende el PSG quedando fuera.

En la segunda parte, todo se comenzó a derrumbar al minuto 51, cuando Karim Adeyemi puso el 1-0 en el Signal Iduna Park, pero rápidamente los franceses equilibraron el marcador con una anotación de Warren Zaire Emery.

Sobre el final, el París Saint Germain respiró, porque mantuvo el empate en Alemania y porque en el otro juego el AC Milán remontó y se llevó la victoria gracias a las dianas de Christian Pulisic y Samuel Chukwueze.

¿Qué pasó con Keylor Navas?

El portero costarricense sigue sin entrar en las convocatorias de Luis Enrique, esto porque continúa en su proceso de recuperación de una lesión en la espalda, pero ya se ha incorporado a los entrenos y estará a disposición del entrenador.

¡Atención, aficionados! Únanse al nuevo canal de WhatsApp de Fútbol Centroamérica y manténganse al día con las últimas noticias.