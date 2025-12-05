En Argentina sentencian a Panamá: el mensaje que no le caerá bien a Thomas Christiansen tras el sorteo del Mundial 2026

La Selección de Panamá ya conoce a sus rivales de la fase de grupos del Mundial 2026. Los dirigidos por Thomas Christiansen enfrentarán a Inglaterra, Croacia y Ghana en un grupo más que complicado teniendo en cuenta la historia de estos seleccionados.

El camino no será fácil para Panamá, aunque en su debut enfrentarán a los africanos. De sacar un buen resultado en ese juego, la historia podría ser diferente teniendo en cuenta que Croacia e Inglaterra se medirán en sus respectivos estrenos.

ver también “No sabemos”: El entrenador de Croacia sorprende con el análisis que hace de Panamá tras confirmarse su juego para el Mundial 2026

Mientras se sorteaban los grupos de la Copa del Mundo, el periodista argentino, Juan Pablo Varsky, dejó un comentario en el momento justo en el que la bolilla de Panamá salió del bombo 3.

Juan Pablo Varsky, periodista muy reconocido en Argentina.

“Al que todos querían en su grupo“, dijo el periodista en el canal Telefé cuando Panamá quedó en el Grupo L junto a Inglaterra y Croacia antes de que se conozca el rival del bombo 4.

En Inglaterra sucedió una situación similar en la que no le dieron atención especial a Panamá, ya que la consideran una selección a la cual deben derrotar para sacar los tres puntos sin problemas.

Publicidad

Publicidad

El fixture de Panamá en el Mundial 2026

En la primera jornada, Panamá se medirá contra Ghana. Luego, en la segunda irá frente a Croacia y en la última le toca cruzarse con Inglaterra, el rival más difícil del Grupo L.