El lado B: lo que la trasmisión no pudo mostrar del cruce entre Brandon Aguilera y Cristiano Ronaldo

En el césped, el marcador fue implacable. El Rio Ave de Portugal, con participación de Brandon Aguilera, sufrió una dura derrota 0-4 ante el poderoso Al-Nassr de Arabia Saudita. Los reflectores, como casi siempre, apuntaron a Cristiano Ronaldo, quien firmó un triplete y dominó cada rincón del área rival.

Pero no todo lo que pasó en ese escenario quedó capturado por las cámaras de televisión. Hubo un instante, ajeno a la velocidad del juego y al rigor táctico, que unió a dos generaciones y a dos mundos futbolísticos muy distintos. El centrocampista costarricense, titular en el mediocampo, protagonizó ese momento.

Luego de que terminara el partido, se produjo un breve encuentro que, más allá de la competencia, dejó una huella personal para el tico. Ni las repeticiones, ni el resumen del partido pudieron captarlo; fue un episodio reservado para después del pitazo final.

Publicidad

Publicidad

En las gradas y en la transmisión internacional, la atención se mantenía en los goles del astro portugués, mientras Kevin Chamorro, portero suplente del Rio Ave, observaba desde el banquillo. Sin embargo, fuera del guion deportivo, había algo gestándose que conectaba a los dos costarricenses con una de las figuras más icónicas del fútbol moderno.

La foto de Brandon Aguilera junto a Cristiano Ronaldo.

Publicidad

¿Cómo se dio la foto entre Brandon Aguilera y Cristiano Ronaldo?

Fue en la zona mixta, ya sin la tensión de los 90 minutos, cuando Aguilera y Chamorro se acercaron a Cristiano Ronaldo. Hubo palabras rápidas, una sonrisa compartida y un instante de camaradería que no entiende de resultados.

Publicidad

ver también Nuevo compañero para Brandon Aguilera: Rio Ave avanza por el fichaje de una figura de Saprissa

El “cruce” del que nadie habló durante el partido terminó siendo un gesto sencillo pero inolvidable: una fotografía con “El Bicho”. Sonrientes, ambos ticos compartieron la imagen en redes sociales, sellando así una anécdota que el marcador no pudo borrar y que la transmisión jamás contó.