“Lo lindo del fútbol”: Cristiano Ronaldo tuvo un gran gesto con Kevin Chamorro tras el amistoso en Portugal

El fútbol tiene momentos que trascienden más allá del marcador, y eso lo vivió recientemente el guardameta costarricense Kevin Chamorro. Este jueves, el Río Ave de Portugal, club donde militan Chamorro y Brandon Aguilera, cayó 4-0 en un amistoso ante el Al Nassr de Arabia Saudita, liderado por la superestrella Cristiano Ronaldo.

El arquero tico no tuvo minutos en el partido, permaneciendo en el banquillo durante los 90 minutos. Sin embargo, eso no le impidió llevarse un recuerdo que, para cualquier amante del fútbol, vale más que una victoria: una foto con “CR7”.

¿Cuál fue el gesto de Cristiano Ronaldo para con Kevin Chamorro?

Al finalizar el encuentro, Chamorro se acercó al portugués y, con la sencillez que ha caracterizado a Cristiano Ronaldo fuera de la cancha, este accedió a tomarse la fotografía. Una imagen que el portero guardará para toda su vida.

Publicidad

Publicidad

En su cuenta de Instagram, el exjugador de Saprissa compartió la imagen junto a CR7, acompañada de una breve frase que resume la experiencia: “Lo lindo del fútbol”. Un recuerdo que no todos los días se puede conseguir y que para Chamorro tiene un valor incalculable.

La foto que se sacaron Cristiano Ronaldo y Kevin Chamorro.

Publicidad

Más allá de la goleada sufrida por el Río Ave, el portero se fue del estadio con una sonrisa. La oportunidad de conocer y compartir un momento con un jugador de talla mundial es algo que trasciende el marcador y las estadísticas.

Publicidad

ver también Tras perder a Kevin Chamorro, Saprissa enciende las alarmas por otra figura que amenaza con abandonar el club: “Podría firmar en Europa”

Para Kevin Chamorro, que continúa trabajando por consolidarse en el fútbol europeo, esta experiencia representa una motivación extra. Porque, al final, el deporte también se nutre de instantes únicos que alimentan la pasión de quienes lo viven desde dentro.