El gesto de Alfaro que no gustó en Paraguay y pone en duda su salida de Costa Rica

Gustavo Alfaro parecía tener un pie y medio afuera de Costa Rica. Después de haber hecho una gran Copa América 2024, en la que comandó la renovación de La Sele y consiguió empatarle a Brasil, el equipo se despidió en primera ronda pero con una victoria ante Paraguay y con apenas una derrota, ante Colombia, el subcampeón.

Esta actuación del combinado tico elevó al DT argentino en la consideración internacional y sobre todo después de la salida de Daniel Garnero del equipo guaraní, que automáticamente fue en busca de Alfaro para ocupar la vacante en su banquillo.

Así, la tentación de regresar a Sudamérica y el poderío económico paraguayo se transformaron en un combo casi irresistible para Alfaro. Aunque ahora, después de un primer subidón, las negociaciones parecen haberse enfriado.

El gesto de Gustavo Alfaro que no gustó en Paraguay

Desde Paraguay, según informaron en Tigo Sports, esperaban que para el 1º de agosto hubiera estado todo resuelto, sin embargo de acuerdo a los reportes de la prensa guaraní, Gustavo Alfaro no mostró convencimiento para dejar Costa Rica.

“Según la información que tenemos, el asunto no pasa por lo económico si no por el convencimiento de dejar Costa Rica y tomar Paraguay. Lo económico no sería un inconveniente”, aseguró el periodista que habló con Tigo Sports Radio.

“La información de los últimos días es que la negociación persiste pero se ha enfriado. Ahora habrá que ver qué ocurre”, concluyó la fuente.