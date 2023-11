La selección nacional costarricense hizo una gran inversión al contratar a Gustavo Alfaro como entrenador. Este experimentado director técnico tiene la tarea de reorganizar el equipo con objetivos inmediatos, como asegurar un lugar en la Copa América 2024.

Una experiencia que entusiasma mucho a los fanáticos de Costa Rica es la colaboración previa que Alfaro tuvo con la selección ecuatoriana. Sin embargo, en las últimas horas, Dalo Bucaram, un dirigente ecuatoriano, contó una historia que perjudica al técnico argentino.

Bucaram, presidente del Club 9 de Octubre, en Radio La Redonda: “En 2021, José Enrique Angulo tuvo una temporada espectacular en el Manta. Queríamos ficharlo pero él me dijo: ‘Alfaro me llamó y me dijo que si no me voy a Independiente del Valle, no seré convocado a la Selección‘.”

El rendimiento de Alfaro en Ecuador

Más allá de la discusión generada por Bucaram sobre el actual jugador de Liga Deportiva Universitaria de Quito, no hay dudas de que el rendimiento de Ecuador fue fantástico bajo la conducción de Alfaro.

Luego de que Ecuador no lograra clasificar al Mundial de Rusia 2018, Alfaro asumió como director técnico de la Selección en septiembre de 2020, en medio de una profunda crisis institucional de la Federación.

Los resultados desde su llegada fueron excelentes, ya que logró liderar a Ecuador directamente hacia el Mundial de Qatar 2022. Si bien el equipo fue eliminado en la fase de grupos, su desempeño en general superó las expectativas.

Alfaro dejó la Selección de Ecuador después del Mundial de Qatar en medio de una controversia. El argentino demandó a la Federación Ecuatoriana de Fútbol ante la FIFA, lo que obligó a la Federación a pagarle dos millones de dólares.