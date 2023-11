Joel Campbell experimentó un Clásico Nacional bastante particular en su carrera, ya que por primera vez defendió los colores de Alajuelense en el emblemático estadio conocido como “La Cueva.” Este acontecimiento marcó un hito significativo en la trayectoria del jugador, ya que anteriormente había sido parte de la plantilla del Saprissa.

El hecho de cambiar de camiseta en un partido tan cargado de rivalidad no pasó desapercibido, y la hinchada local y los seguidores del Deportivo Saprissa no dudaron en mostrar su descontento y desacuerdo con el cambio de equipo de Campbell, lo que se tradujo en una intensa ola de insultos y críticas dirigidos hacia el jugador.

La transición de Campbell a Alajuelense no solo representó un giro en su carrera, sino también un cambio en la percepción y la relación con los fanáticos, quienes, en ese momento, manifestaron su desaprobación de manera enérgica. Este episodio ilustra cómo la lealtad de los seguidores y las rivalidades en el fútbol pueden generar emociones intensas.

¿Qué respondió Campbell a los aficionados del Saprissa?

“La verdad que fue un ambiente bastante bonito, el partido estuvo para ambos, tuvimos nuestras ocasiones, no las aprovechamos, eso es parte de que lo tenemos que corregir, tenemos que seguir trabajando para las finales que tenemos, tenemos que volver a aquí“, afirmó Joel Campbell.

“Es parte del fútbol, no concretamos las opciones que tuvimos, ellos concretaron las que tuvieron, son justos ganadores, hay que seguir trabajando, esto no termina aquí, igual si hubiésemos ganado esto no termina aquí”, sentenció Joel Campbell para ESPN.

Joel Campbell va por la revancha

Joel Campbell guarda en su memoria la firme intención de volver a pisar el terreno de juego morado en caso de que él y su equipo lleguen a una eventual final de campeonato o Gran Final. Este deseo surge como una oportunidad para redimirse y eliminar cualquier espina que haya quedado clavada en su recuerdo tras su último enfrentamiento en La Cueva.

