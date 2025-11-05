Costa Rica vs. Senegal ¿A qué hora y cómo ver por TV y ONLINE el partido? Mundial Sub-17 Qatar 2025

Costa Rica se enfrentará a Senegal en su segundo partido del Mundial Sub-17 de Qatar 2025. Será en la Cancha Uno del estadio Aspire Zone de la ciudad qatarí de Doha. El juego corresponde a la segunda fecha de la fase inicial en el Grupo C.

A continuación, Fútbol Centroamérica le presentará a usted todos los datos que no puede dejar de conocer sobre el enfrentamiento con el que La Sele buscará su primer triunfo en esta participación mundialista. Su gran sueño todavía está vivo.

ver también Dónde ver los partidos del Mundial Sub 17 2025 en cada país de Centroamérica: Costa Rica, Honduras, Panamá y El Salvador

¿Cuándo y a qué hora ver a Costa Rica vs. Senegal por el Mundial Sub-17 Qatar 2025?

Costa Rica y Senegal jugarán por la fase de grupos del Mundial Sub-17 el jueves 6 de noviembre a las 9:45 horas de Centroamérica y las 11:45 horas ET de los Estados Unidos.

¿Dónde ver EN VIVO a Costa Rica vs. Senegal jugar por el Mundial Sub-17 Qatar 2025?

Todos los partidos del Mundial Sub 17 se ofrecerán en directo por streaming en FIFA+ en más de 250 territorios de todo el mundo. Además, en Costa Rica podrá observarse a través de Canal 7 y TDMAX.

¿Cómo llega Costa Rica a su segundo partido del Mundial Sub-17 de Qatar 2025?

Costa Rica empató el pasado lunes ante Emiratos Árabes. Fue 1-1, y remó contra la corriente por la expulsión de Isaac Badilla desde el minuto 30. Toda la plantilla mostró gran carácter en su primer partido por el Grupo C del Mundial Sub-17.

ver también Es una de las grandes promesas de Jafet Soto, su hermano jugó en La Sele y la rompió en el debut del Mundial Sub-17

¿Cómo llega Senegal a su segundo partido del Mundial Sub-17 de Qatar 2025?

Senegal viene de empatar sin goles ante Croacia, partido en el que demostró una amplia superioridad en todo, salvo en el marcador. Tuvo más el balón, generó las situaciones más claras, estuvo firme en defensa y tiró más al arco, pero no anotó.

Publicidad