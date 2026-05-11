Dimas Escazú dio el batacazo y eliminó a Alajuelense: cuándo juega contra Saprissa FF la gran final del Clausura 2026

Luego del enorme triunfo contra Alajuelense, Dimas Escazú enfrentará a Saprissa FF en la final del Clausura 2026. Enterate de los detalles aquí.

La Liga Premier Femenina de Costa Rica tendrá una final completamente inesperada. Cuando muchos imaginaban otro título para Liga Deportiva Alajuelense o incluso una nueva definición clásica, apareció Dimas Escazú para sacudir por completo el campeonato y protagonizar uno de los batacazos más grandes de los últimos años.

El equipo escazuceño eliminó nada menos que a las ocho veces campeonas consecutivas tras imponerse 1-0 en una semifinal cargada de tensión y nervios. El resultado dejó completamente sorprendido al fútbol femenino nacional, especialmente por la hegemonía que venía construyendo Alajuelense durante las últimas temporadas.

Saprissa FF es la otra finalista

Del otro lado estará Saprissa FF, que tampoco quiso dejar espacio para sorpresas y resolvió su semifinal con muchísima autoridad frente a Sporting FC. Las moradas llegaban especialmente golpeadas por lo ocurrido en el torneo anterior, donde quedaron eliminadas en el “Final Four” después de un partido muy flojo. Y justamente por tratarse de un formato a juego único, en Tibás entendían que no podían permitirse otro tropiezo.

Por eso, el equipo salió decidido desde el primer minuto y terminó goleando 4-1 en el Estadio Nicolás Macís de Escazú. Los tantos morados fueron obra de Yomira Pinzón, Valentina Rivera, Katherine Alvarado y Gloriana Villalobos.

¿Cuándo se disputará la final del Clausura 2026?

Con estos resultados, la final del Clausura 2026 quedó oficialmente definida: Saprissa FF y Dimas Escazú pelearán directamente por el título el próximo viernes en un duelo que promete muchísima intensidad.

Publicidad

Publicidad

ver también Se lo roba a Liberia y Cartaginés: un grande de Costa Rica tendría cerrada la llegada de Alonso Hernández

Para Saprissa, la final representa la oportunidad perfecta para volver a levantar un campeonato y cortar la sequía frente a un rival que llega completamente motivado después de eliminar a las grandes favoritas.

En cambio, para Dimas Escazú el momento ya es histórico incluso antes de jugar la final. Porque no solamente cortó la dinastía de Alajuelense, sino que además se ganó el derecho de disputar la corona tras una de las victorias más impactantes del torneo.

Publicidad

Así, mientras el fútbol femenino costarricense se preparaba para otro desenlace predecible, apareció un inesperado protagonista para cambiar toda la historia. Y ahora el Clausura 2026 tendrá una final donde Saprissa FF buscará volver a la cima y Dimas Escazú intentará completar el golpe más grande del campeonato.

Publicidad

Datos Claves

Dimas Escazú eliminó 1-0 a Alajuelense , equipo que ostentaba ocho campeonatos consecutivos.

eliminó 1-0 a , equipo que ostentaba ocho campeonatos consecutivos. Saprissa FF goleó 4-1 a Sporting FC en el estadio Nicolás Macís .

goleó 4-1 a en el estadio . Saprissa FF y Dimas Escazú disputarán la final del Clausura 2026 el próximo viernes.