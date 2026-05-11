“Cobarde”: Fernán Faerron expuso a uno de los aficionados de Herediano que insultó a su familia

Luego del repudiable hecho que ocurrió en el partido entre Cartaginés y Herediano, Fernán Faerron compartió el mensaje que le envió uno de los atacantes.

La tensión que dejó la serie entre Club Sport Cartaginés y Club Sport Herediano sigue generando consecuencias incluso lejos de la cancha. Esta vez, el protagonista fue Fernán Faerron, quien decidió exponer públicamente a un aficionado que, según denunció, insultó y amenazó a su familia en redes sociales.

El defensor brumoso utilizó sus plataformas digitales para compartir un mensaje privado enviado por un usuario identificado como “@emmacamachoo”, quien aparentemente intentó disculparse después de los comentarios realizados contra la esposa e hija del futbolista.

Sin embargo, lejos de aceptar las disculpas o bajar la tensión, Faerron reaccionó con muchísima dureza y dejó claro que no piensa dejar pasar la situación como si nada hubiera ocurrido.

¿Qué le dijo la persona que insultó a su esposa e hija?

En el mensaje publicado por el propio jugador de Cartaginés, el usuario aseguraba: “No pretendo entablar conversación con usted ni mucho menos que me conteste, solo quiero ofrecerle una disculpa por si en algún momento se sintió ‘ofendida’ por las cosas que dijimos”.

La persona también intentó justificar parcialmente lo sucedido comparándolo con experiencias vividas en otros estadios del fútbol nacional. “He ido a sol norte del Estadio Saprissa o sombra en el Morera Soto y créame que me han dicho muchísimas cosas más feas de las que dije hoy”, escribió el aficionado.

El posteo de Fernán Faerron en sus redes sociales. (Foto: Instagram)

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Pero esa parte fue justamente la que más indignó a Faerron. El defensor marcó específicamente ese fragmento y respondió públicamente con una frase que rápidamente se viralizó entre aficionados del fútbol costarricense.

“Aquí mismo acepta que dijo las cosas, pero con la excusa de un cobarde”, escribió el futbolista, completamente molesto por lo sucedido. La situación generó muchísimo debate en redes sociales porque vuelve a poner sobre la mesa el nivel de agresividad que muchas veces existe alrededor del fútbol tico.

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En el caso de Faerron, el tema tocó una fibra especialmente sensible porque, según explicó, los mensajes no solamente involucraban insultos hacia él, sino también hacia su esposa Laura Ortega y su pequeña hija.

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El defensor ha estado constantemente en el foco mediático durante los últimos años, tanto por su personalidad fuerte dentro de la cancha como por distintas polémicas deportivas. Sin embargo, esta vez decidió marcar un límite claro cuando la situación involucró directamente a su familia.

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