Fernando Batista ajusta piezas: un jugador de La Sele revela cambios claves en el once para enfrentar a Irán

El proceso de Fernando Batista con la Selección de Costa Rica sigue tomando forma y el segundo examen ya asoma con ajustes importantes. Tras el empate 2-2 ante Jordania, el técnico argentino prepara cambios en la alineación para enfrentar a Irán, en un duelo que servirá para seguir afinando detalles en esta etapa inicial.

El compromiso se disputará este martes a las 7 a. m., hora de Costa Rica, en Turquía, en lo que será el segundo partido de la Tricolor bajo el mando de Batista. Más allá del horario, que obligará a los aficionados a madrugar, la expectativa está puesta en ver cómo evoluciona el equipo tras las primeras sensaciones que dejó el debut.

Aunque el entrenador no adelantó la formación, dentro del plantel ya se manejan señales claras de que habrá modificaciones. Uno de los que habló al respecto fue Álvaro Zamora, quien dejó entrever que el once no será el mismo que inició contra Jordania. La competencia interna y la adaptación a distintos rivales aparecen como factores clave en esta decisión.

¿Qué dijo Zamora sobre los cambios de Batista?

“El profesor nos dijo que las alineaciones pueden cambiar dependiendo del rival, por lo que es cuestión de concentrarse y estar listos. Al que le toque jugar seguro dará lo máximo, porque es un proceso nuevo y todos queremos ganarnos el campo. Seguro que la alineación cambiará porque Irán juega diferente”, explicó Zamora en declaraciones a Radio Columbia, reflejando la dinámica que busca instalar el cuerpo técnico.

Álvaro Zamora habló de los cambios que hará Batista ante Irán.

El propio futbolista también dio pistas sobre la lógica detrás de las decisiones del entrenador en el primer partido. Según contó, el planteamiento ante Jordania estuvo condicionado por las características del rival y por el poco tiempo de trabajo acumulado. En ese sentido, Batista priorizó un enfoque que permitiera al equipo competir desde la organización y la recuperación del balón.

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“En la posición en la que yo estoy acostumbrado a jugar, me gusta estar cerca del gol, del ataque, y me complemento bien con Josimar Alcócer, y el profe no tiene problema en usar extremos, en jugar en ataque y ser ofensivo”, agregó Zamora. Con ese panorama, la Selección de Costa Rica se prepara para un nuevo desafío, donde los ajustes de Batista serán clave para seguir construyendo una identidad en este arranque de proceso.

Datos Claves

El entrenador Fernando Batista dirigirá su segundo partido con Costa Rica frente a la selección de Irán .

dirigirá su segundo partido con Costa Rica frente a la selección de . El encuentro deportivo se disputará en Turquía este martes a las 7 a. m. hora costarricense.

este martes a las 7 a. m. hora costarricense. El futbolista Álvaro Zamora confirmó que el estratega realizará cambios en la alineación titular ante Irán.