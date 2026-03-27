Bocha Batista no se calla nada y dice lo que hay que mejorar tras su debut con Costa Rica

El debut de Fernando Batista con la Selección de Costa Rica dejó una sensación clara: hay una base sobre la cual construir, pero el camino será largo. Tras el empate 2-2 ante Jordania, luego de remontar un 0-2 en los minutos finales, el técnico argentino no escondió su diagnóstico y fue directo al analizar el presente de la Tricolor. En su primera prueba oficial, dejó en evidencia que el proceso recién comienza y que el margen de mejora es amplio.

Más allá del resultado, Batista valoró el contexto en el que se dio el partido. Con apenas 48 horas de trabajo y solo dos entrenamientos previos, el equipo mostró una reacción que el entrenador considera positiva.

¿Qué dijo Fernando Batista sobre su debut con Costa Rica?

“Satisfecho (pese a) haber tenido nada más 48 horas de trabajo”, comentó en declaraciones a Radio Columbia, destacando el esfuerzo de los jugadores en un escenario de preparación limitada.

El rival también fue un factor determinante en el análisis. Jordania, en plena preparación rumbo al Mundial de 2026, representó una exigencia real para una Costa Rica que recién empieza a adaptarse a nuevas ideas. En ese sentido, el Bocha resaltó la actitud del equipo para no bajar los brazos cuando el partido parecía cuesta arriba, un aspecto que considera clave para lo que viene.

Entre los puntos positivos, el entrenador subrayó el impacto de los cambios y la respuesta anímica del grupo. “Los cambios le dieron aire al equipo; esa intensidad y actitud no hay que perderla, trabajaron la presión, lógicamente hay que trabajar mucho, tenemos cosas por mejorar”, explicó, dejando en claro que, si bien hay señales alentadoras, el proceso exige tiempo y dedicación.

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En cuanto a la propuesta futbolística, Batista fue transparente sobre lo que pretende. Su idea apunta a una selección que presione alto, que tenga movilidad y que pueda sostener el balón con criterio. Sin embargo, también reconoció que ese modelo no se construye de un día para otro y que requiere un desarrollo progresivo, tanto en lo táctico como en lo físico.

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El técnico también dejó abierta la puerta a la flexibilidad táctica, aclarando que no está atado a un sistema fijo. Aunque en su debut utilizó una línea de cinco defensores, explicó que el esquema dependerá del rival y de las circunstancias de cada partido.

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Datos Claves

El director técnico Fernando Batista debutó con la Selección de Costa Rica empatando 2-2 ante Jordania.

debutó con la Selección de Costa Rica empatando ante Jordania. La Tricolor disputó el encuentro amistoso con únicamente 48 horas de trabajo y dos entrenamientos.

y dos entrenamientos. El entrenador Fernando Batista utilizó una formación con cinco defensores en su primer partido oficial.