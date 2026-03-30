Costa Rica vs. Irán: a qué hora y dónde ver a La Sele del Bocha Batista en el amistoso de la fecha FIFA

Costa Rica vs. Irán: todos los detalles para ver el segundo partido de Fernando Batista al mando de La Sele.

Por Marcial Martínez

La Selección de Costa Rica abre el segundo capítulo bajo las órdenes del Bocha Batista y afronta este amistoso ante Irán en medio de una etapa de renovación y búsqueda de identidad.

El seleccionado argentino viene de empatar 2-2 frente a Jordania en esta Fecha FIFA en lo que fue su estreno al mando del equipo, un debut que dejó algunas señales positivas, pero también muchos aspectos por ajustar.

Costa Rica vs. Irán: a qué hora y cuándo juegan 

El partido entre Costa Rica vs. Irán se jugará el martes 31 de marzo a las 7:00 a.m. hora costarricense desde en el Mardan Stadyumu de Turquía.

Costa Rica vs. Irán: dónde ver EN VIVO

  • El partido entre Costa Rica vs. Irán se podrá ver a través de Repretel (Canal 6) y Teletica (Canal 7).

¿Cómo llega Costa Rica?

Costa Rica llega a este segundo amistoso bajo el mando del Bocha Batista en pleno proceso de reconstrucción. Será su segundo partido al mando de La Sele tras el 2-2 frente a Jordania en su debut.

¿Cómo llega Irán?

Irán llega a este amistoso con sensaciones encontradas y la necesidad de mejorar su imagen, luego de caer 2-1 ante Nigeria en su presentación más reciente.

Ese resultado se suma a otro antecedente poco convincente, tras no poder imponerse a Uzbekistán en un partido que terminó igualado y se resolvió por penales

Costa Rica vs. Irán: posibles alineaciones

Costa Rica: Patrick Sequeira; Jeyland Mitchell, Guillermo Villalobos, Juan Pablo Vargas, Darryl Araya; Orlando Galo, Jefferson Brenes; Álvaro Zamora, Cristopher Núñez, Josimar Alcocer; Warren Madrigal.

Irán: Alireza Beiranvand; Saleh Hardani, Ali Nemati, Hossein Kanaanizadegan, Milad Mohammadi; Mohammad Ghorbani, Saman Ghoddos; Mehdi Hashemnejad, Alireza Jahanbakhsh, Mohammad Mohebi; Mehdi Taremi.

