Revelan el verdadero motivo detrás de la decisión más polémica de Bocha Batista en su debut con Costa Rica

El debut de Fernando Batista al frente de la Selección de Costa Rica dejó más preguntas que respuestas, pero también varios puntos para analizar en profundidad. El empate 2-2 ante Jordania, con goles de Josimar Alcocer y Warren Madrigal en los minutos finales, permitió rescatar un resultado que parecía perdido y, al mismo tiempo, evidenció algunas decisiones que sorprendieron desde la alineación inicial.

Más allá de la reacción del equipo en el cierre, el foco rápidamente se trasladó a la formación que presentó el técnico argentino en su estreno. Batista apostó por una base conocida, pero introdujo variantes que no estaban en los pronósticos previos. Entre ellas, una elección que generó debate inmediato tanto en la afición como en el entorno mediático de la Selección.

La sorpresa en el 11 de Costa Rica

La gran sorpresa fue la titularidad de Andrey Soto, un mediocampista que actualmente milita en Pérez Zeledón, equipo que atraviesa un momento complicado en el Clausura 2026 y que se ubica en la parte baja de la tabla. Además, el jugador no venía siendo una de las figuras destacadas del torneo, lo que hizo aún más llamativa su inclusión desde el arranque en un partido de este calibre.

Las dudas crecieron con el correr de las horas, pero la explicación no tardó en aparecer. El periodista Kevin Jiménez fue quien reveló el motivo detrás de la decisión del entrenador, aclarando que la elección no fue improvisada ni casual. Según detalló, el rendimiento de Soto en los trabajos previos fue determinante para ganarse ese lugar en el once titular.

Batista quedó encantando con Andrey Soto

“A Batista le gustó en el microciclo y decidió llevarlo a los amistosos. No estaba en carpeta, pero estuvo muy bien”, explicó Jiménez, dejando en claro que el mediocampista convenció al cuerpo técnico en los entrenamientos. Esa evaluación interna terminó pesando más que su presente en el campeonato local, una señal de que el nuevo proceso también valorará lo que ocurra puertas adentro.

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Así, la decisión más polémica del debut de Bocha Batista empieza a encontrar sentido desde la lógica del entrenador. En una etapa inicial donde busca construir su base y evaluar alternativas, el técnico argentino apuesta por lo que ve en el día a día. El caso de Andrey Soto es el primer ejemplo de un criterio que puede marcar el rumbo de la Selección de Costa Rica en este nuevo ciclo.

Datos Claves

El volante Andrey Soto fue la principal sorpresa en la alineación titular contra la selección de Jordania.

fue la principal sorpresa en la alineación titular contra la selección de Jordania. Los futbolistas Josimar Alcocer y Warren Madrigal anotaron los goles para empatar el encuentro 2-2 .

y anotaron los goles para empatar el encuentro . El técnico Fernando Batista eligió a Soto tras su destacado rendimiento en el microciclo de entrenamientos.