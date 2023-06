Costa Rica vs. Ecuador: cuándo, a qué hora y dónde ver hoy EN VIVO el amistoso internacional

Este martes, la Selección de Costa Rica se citará con Ecuador en el Subaru Park de Philadelphia en su último partido amistoso de la fecha FIFA. En él, Luis Fernando Suárez —el encargado de llevar a la Tri a los octavos de final del Mundial 2006— parará un equipo lo más similar posible al que utilizará el 26 de junio, cuando debute en la Copa Oro 2023 ante Panamá.

Costa Rica vs. Ecuador: cuándo juegan, a qué hora, dónde y cómo ver el amistoso

Costa Rica y Ecuador jugarán hoy, martes 20 de junio, a las 6:00 p.m. de Centroamérica (7:15 en suelo canalero). Dicho encuentro podrá verse EN VIVO y EN DIRECTO a través de Repretel Canal 6.

Costa Rica vs. Ecuador: cómo llega la Sele

La Tricolor necesita un triunfo para tomar confianza antes disputar la segunda Copa Oro del ciclo Suárez, nuevamente sin Keylor Navas. En marzo no logró entrar al Final Four de la Liga de Naciones tras perder 1-0 con Panamá y el viernes pasado cayó 1-0 ante Guatemala. Por lo que el técnico colombiano introdujo varios cambios en el once inicial para esta última parada.

Costa Rica vs. Ecuador: cómo llega la Tri

El elenco sudamericano está atravesando un nuevo proceso desde la llegada de Félix Sánchez Bas, ex DT de Qatar. Para el catalán este será su útimo fogueo antes de estrenarse en las eliminatorias contra Argentina en septiembre: si bien los derrotó 3-1 Australia en su debut, luego se impusieron 2-1 en la revancha y, más recientemente, 1-0 a Bolivia con gol de Enner Valencia.

Costa Rica vs. Ecuador: alineaciones para el amistoso de hoy Así formará Costa Rica Kevin Chamorro; Carlos Martínez, Pablo Arboine, Kendall Waston, Juan Pablo Vargas, Suhander Zúñiga; Josimar Alcócer, Roan Wilson, Cristopher Núñez, Warren Madrigal y Joel Campbell. Posible XI de Ecuador Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, Félix Torres, William Pacho, Pervis Estupiñán; Pedro Vite o Carlos Gruezo, José Cifuentes, Moisés Caicedo; Gonzalo Plata, Enner Valencia y Ángel Mena.

Costa Rica vs. Ecuador: último partido entre ambos

La última vez que Costa Rica y Ecuador se vieron las caras fue el 6 de septiembre de 2011, en el Estadio Olímpico Atahualpa, y la Tri goleó 4-0 gracias a las anotaciones de Christian Suárez, Jaime Ayoví, Segundo Castillo y Christian Benítez. La Sele no logra vencer a los ecuatorianos desde 1992.