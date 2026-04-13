Costa Rica queda mal parada por culpa de Jeaustin Campos y en Honduras ensucian a Saprissa, Alajuelense y Herediano

Hace unos días, Jeaustin Campos renunció a su puesto en el Real España, sintiéndose perjudicado por el arbitraje y el FVS. La frustración lo llevó a tomar esa decisión, pero días después reconsideró su postura y decidió quedarse hasta el final del torneo.

Campos, conocido por su carácter, soltó duras críticas. En una de sus intervenciones, afirmó que en Honduras se elige al campeón incluso antes de que comience cualquier campeonato.

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Sus palabras fueron las siguientes: “Creo que mi dignidad y prestigio valen más que situaciones como las que se dieron. Llevo casi dos años viendo goles con la mano, penales que no son, favoreciendo a algunos con el fin de buscar resultados. Aquí se escoge quién va a ser campeón, eso es lo que nos ha tocado. Pero no quiero entrar en esos problemas ni en esa podridera”.

Estas declaraciones parecían quedar en el olvido, ya que nadie había respondido hasta que apareció Jorge Ernesto Mejía, secretario de la FFH.

Mejía, miembro de la Federación, no se guardó nada y respondió a Campos, tocando también a los equipos más grandes de Costa Rica: Saprissa, Alajuelense y Herediano, que fueron mencionados en el contexto de las críticas de Campos.

Saprissa, Alajuelense y Herediano, ensuciados por Jeaustin Campos

“No, créame que son calenturas de un entrenador. Después de un partido no puede decir eso, porque no es cierto. Eso no es así. No sé si en Costa Rica lo hacen, pero aquí no lo hacemos“, respondió Mejía.

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El secretario dejó claro a Campos que en Honduras no se practica lo que él sugirió, y lo invitó a competir de manera limpia para que su Real España pueda quedar campeón en este Clausura 2026.

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