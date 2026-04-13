Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Costa Rica queda mal parada por culpa de Jeaustin Campos y en Honduras ensucian a Saprissa, Alajuelense y Herediano

Jeaustin Campos ha recibido una respuesta desde los altos mandos federativos de Honduras tras sus recientes palabras.

José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
Por culpa de Jeaustin Campos, los nombres de Saprissa, Alajuelense y Herediano se ven ensuciados desde Honduras
Por culpa de Jeaustin Campos, los nombres de Saprissa, Alajuelense y Herediano se ven ensuciados desde Honduras

Hace unos días, Jeaustin Campos renunció a su puesto en el Real España, sintiéndose perjudicado por el arbitraje y el FVS. La frustración lo llevó a tomar esa decisión, pero días después reconsideró su postura y decidió quedarse hasta el final del torneo.

Campos, conocido por su carácter, soltó duras críticas. En una de sus intervenciones, afirmó que en Honduras se elige al campeón incluso antes de que comience cualquier campeonato.

“Equipos pequeños”: Saprissa y Herediano reciben la crítica más feroz en Honduras por culpa de Jeaustin Campos

ver también

“Equipos pequeños”: Saprissa y Herediano reciben la crítica más feroz en Honduras por culpa de Jeaustin Campos

Sus palabras fueron las siguientes: “Creo que mi dignidad y prestigio valen más que situaciones como las que se dieron. Llevo casi dos años viendo goles con la mano, penales que no son, favoreciendo a algunos con el fin de buscar resultados. Aquí se escoge quién va a ser campeón, eso es lo que nos ha tocado. Pero no quiero entrar en esos problemas ni en esa podridera”.

Estas declaraciones parecían quedar en el olvido, ya que nadie había respondido hasta que apareció Jorge Ernesto Mejía, secretario de la FFH.

Mejía, miembro de la Federación, no se guardó nada y respondió a Campos, tocando también a los equipos más grandes de Costa Rica: Saprissa, Alajuelense y Herediano, que fueron mencionados en el contexto de las críticas de Campos.

Saprissa, Alajuelense y Herediano, ensuciados por Jeaustin Campos

“No, créame que son calenturas de un entrenador. Después de un partido no puede decir eso, porque no es cierto. Eso no es así. No sé si en Costa Rica lo hacen, pero aquí no lo hacemos“, respondió Mejía.

Publicidad
Jeaustin Campos lo borra de Real España y ahora se convierte en rival directo: “No sirve para nada”

ver también

Jeaustin Campos lo borra de Real España y ahora se convierte en rival directo: “No sirve para nada”

El secretario dejó claro a Campos que en Honduras no se practica lo que él sugirió, y lo invitó a competir de manera limpia para que su Real España pueda quedar campeón en este Clausura 2026.

Tweet placeholder
Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Jeaustin Campos lo borra de Real España y ahora se convierte en rival directo: “No sirve para nada”
Honduras

Jeaustin Campos lo borra de Real España y ahora se convierte en rival directo: “No sirve para nada”

Saprissa y Herediano reciben la crítica más feroz por culpa de Jeaustin Campos
Costa Rica

Saprissa y Herediano reciben la crítica más feroz por culpa de Jeaustin Campos

Así quedó la tabla de posiciones del Clausura tras el triunfo de Olimpia sobre Motagua en el Clásico
Honduras

Así quedó la tabla de posiciones del Clausura tras el triunfo de Olimpia sobre Motagua en el Clásico

Jeaustin Campos impacta a Costa Rica al revelar la enfermedad que lo obligó a renunciar en Honduras
Honduras

Jeaustin Campos impacta a Costa Rica al revelar la enfermedad que lo obligó a renunciar en Honduras

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo