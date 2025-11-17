“Ya negocia”: revelan el posible destino de Miguel Herrera en caso de no clasificar con Costa Rica al Mundial 2026

La Selección de Costa Rica afronta este martes uno de los partidos más críticos de su historia reciente. Tras la caída 1-0 ante Haití, la Tricolor quedó al borde de la eliminación del Mundial 2026 y ahora depende no solo de vencer a Honduras en el Estadio Nacional, sino también de que Haití no derrote a Nicaragua para mantener viva la esperanza.

En medio de esa crisis deportiva y emocional, comienzan a surgir señales claras de que el ciclo de Miguel Herrera podría estar llegando a su final y que el entrenador ya tendría un plan alternativo.

¿A dónde iría Miguel Herrera si se va de Costa Rica?

Según reveló en el programa Teléfono Rojo,el mexicano ya estaría preparando su salida del país en caso de no lograr la clasificación y sería su vuelta a la Liga Mx.

“Seguro ya negocia con algún equipo de México, se regresa a su país”, lanzó en su programa generando mucho enojo en los ticos.

La información encendió el debate en el fútbol costarricense, especialmente porque se da en un momento donde la Sele necesita estabilidad y liderazgo para afrontar una última jornada de vida o muerte.

Herrera llegó al banquillo tricolor en enero con la misión exclusiva de clasificar al Mundial. Pero los resultados, incluyendo empates sufridos ante Nicaragua y Haití en casa, y la reciente derrota en Curazao, han puesto su proyecto contra las cuerdas.

La posibilidad de que el Piojo regrese a la Liga MX no sorprende: es una liga donde su nombre tiene peso, mantiene buena relación con directivos y donde varios equipos lo han tenido en carpeta en los últimos años.