Panamá vs. Uruguay: Thomas Christiansen se adjudica influencia en uno de los mayores logros de Marcelo Bielsa

Thomas Christiansen es uno de los técnicos más capaces que ha tenido la Selección de Panamá en los últimos años. Su impacto es innegable: potenció jugadores e implementó una filosofía de juego —presión alta, posesión y transiciones veloces son algunos rasgos— que la volvió protagonista, permitiéndole competir de tú a tú con cualquiera en la Concacaf.

Si bien en los últimos meses el rendimiento a nivel colectivo ha tenido sus bemoles, el objetivo del grupo y la ilusión de la afición panameña radica en lo mismo: dar la campanada en la Copa América 2024. El debut de la Marea Roja será este domingo, a las 8:00 p.m., frente a la Uruguay de Marcelo Bielsa, con quien el técnico hispano-danés tiene un pasado en común.

Christiansen y Bielsa fueron técnicos de Leeds United

En junio de 2017, Thomas Christiansen tomó las riendas de uno de los clubes con más tradición del fútbol inglés, Leeds United, con la tarea de devolverlo a la Premier League. Algo que no parecía descabellado: ganó cinco de sus primeros siete juegos, llevándolo al primer lugar de Championship. Aunque ese sueño comenzó a desmoronarse poco a poco.

Finalmente, fue cesado de su cargo en la 30ª jornada: “En el fútbol siempre hay altibajos, llegamos a un punto muerto. Perdimos contra Cardiff (4-1) en una mala racha con algunas tarjetas rojas, lesiones… estábamos a solo siete puntos de los puestos de play-off cuando me despidieron“, le dijo el ex Barcelona a The Sun.

Su lugar lo ocupó el inglés Paul Heckingbottom, cerrando la campaña 2017/18 con el Leeds en el decimoctavo escaño. Y después llegó Marcelo Bielsa, quien terminó desatando une verdadera revolución en la institución: para el 1 de diciembre de 2018, fecha en la que Christiansen habló con la prensa inglesa, los Whites del “Loco” estaban en el primer lugar del campeonato.

¿Qué dijo Thomas Christiansen sobre Marcelo Bielsa?

Según le aseguró el actual DT de la selección panameña a The Sun, “cuando vemos al Leeds con Bielsa, él continúa lo que comencé hace un año. He visto muchos partidos. Quiere controlar el balón, tener mucha movilidad para crear confusión, recuperarlo en el campo contrario. Eso es lo que empezamos a generar la temporada pasada”.

“Es positivo para el Leeds, pero ya veremos. También comencé bien al principio; la temporada es muy larga y veremos qué pasa. Lo que ha hecho hasta ahora ha sido bueno”, añadió. Aquella temporada, el conjunto inglés estuvo a las puertas del ascenso: cayó en semifinales ante Derby County. Pero en la 2018/19 regresó a la Premier League después de 16 años.

Los jugadores del Leeds United celebran el ascenso con Marcelo Bielsa. (Foto: Michael Regan / Getty Images)

Las vueltas del fútbol y de la vida ahora enfrentarán al europeo con Marcelo Bielsa en otro continente. Ambos, a su manera y en diferentes proporciones, se han metido en el corazón de los aficionados: “Estoy muy agradecido por al cariño que me dieron cuando llegué y después de que me fui (…) Me gustaría volver. Tengo asuntos pendientes que atender”, sentenció Christiansen.