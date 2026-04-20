La peor baja: Pumas pierde a Keylor Navas en la recta final de la Liga MX y el DT ya tiene a su reemplazante

El triunfo sobre Atlético de San Luis en la Jornada 15 de la Liga MX dejó un saldo agridulce en Ciudad Universitaria. Si bien los Pumas de la UNAM lograron sumar tres puntos vitales en el Torneo Clausura 2026, la victoria cobró un peaje alto: la pérdida de su principal figura en el arco para el próximo compromiso.

Keylor Navas venía jugando con fuego desde hace varias fechas, condicionado por sus amonestaciones previas. En las postrimerías del duelo ante los potosinos, la cuerda finalmente se rompió.

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Una suspensión evitable

En un intento por consumir segundos y asegurar el resultado favorable, el ex Real Madrid demoró excesivamente en la ejecución de un saque de meta, lo que provocó que el árbitro central le mostrara la tarjeta amarilla.

Keylor Navas llegó a su quinta amonestación en la Liga MX (Getty Images).

Esta significó la quinta amonestación para el guardameta en lo que va de la fase regular. El reglamento de competición de la Liga MX es claro al respecto: la acumulación de cinco tarjetas amarillas acarrea un partido de suspensión automática.

¿Quién reemplaza a Keylor Navas?

El compromiso inmediato es este martes 21 de abril ante los Bravos de Juárez por la Jornada 16, un duelo donde la presión de defender el arco universitario recaerá sobre los hombros del canterano Pablo Lara, de tan solo 20 años.

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Pablo Lara, el juvenil que reemplazará a Keylor Navas frente a Juárez (Getty Images).

Si bien la ausencia del tico es un dolor de cabeza para el estratega, la situación esconde un beneficio estratégico: cumplir la sanción en este momento del torneo le permite a Keylor limpiar por completo su expediente disciplinario antes de la Liguilla.

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En síntesis

Keylor Navas cumplirá un partido de sanción por acumulación de amarillas tras ser amonestado por pérdida de tiempo ante San Luis.

Ante la ausencia del tico, el juvenil Pablo Lara apunta a la titularidad para el compromiso de este martes en la Jornada 16.

Aunque Pumas pierde a su figura para este encuentro, la suspensión le permite llegar “limpio” y sin riesgo de sanción al inicio de la Liguilla.